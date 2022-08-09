Шлифовальная машина DeWalt D 28490
Арт. Х11621
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28490 используется для резки и зачистки металла, сварных швов, резки и шлифования камня, керамики, кирпича и бетона, также подходит для удаления коррозии. Основным рабочим элементом инструмента является абразивный диск диаметром до 230 мм. Для более удобной и надежной работы инструмент укомплектован боковой рукояткой. Двигатель шлифмашины оснащен защитой от абразивной пыли, что значительно увеличивает срок службы инструмента.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Прорезиненная боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28490снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной
- Надежность. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. А шнур электропитания на основании снабжен специальным уплотнением, защищающий его от перекручивания
- Удобство работы. Регулировка защитного кожуха осуществляется без использования дополнительных инструментов
- Защита двигателя от пыли - для увеличения срока его службы
- Форма основной рукоятки делает работу более удобной и надежной
- Блокировка шпинделя - для быстрой и безопасной замены диска
- Окно в отсеке щеток обеспечивает их быструю замену