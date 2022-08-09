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Шлифовальная машина DeWalt D 28490
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина DeWalt D 28490
    Арт. Х11621
    4.0
    1
    Шлифовальная машина DeWalt D 28490
    Шлифовальная машина DeWalt D 28490
    Шлифовальная машина DeWalt D 28490
    Шлифовальная машина DeWalt D 28490
    Шлифовальная машина DeWalt D 28490
    Шлифовальная машина DeWalt D 28490
      Шлифовальная машина DeWalt D 28490
      Шлифовальная машина DeWalt D 28490
      Шлифовальная машина DeWalt D 28490
      Шлифовальная машина DeWalt D 28490
      Шлифовальная машина DeWalt D 28490
      Шлифовальная машина DeWalt D 28490

      Шлифовальная машина DeWalt D 28490

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11621
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28490 используется для резки и зачистки металла, сварных швов, резки и шлифования камня, керамики, кирпича и бетона, также подходит для удаления коррозии. Основным рабочим элементом инструмента является абразивный диск диаметром до 230 мм. Для более удобной и надежной работы инструмент укомплектован боковой рукояткой. Двигатель шлифмашины оснащен защитой от абразивной пыли, что значительно увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Прорезиненная боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28490снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной
        • Надежность. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. А шнур электропитания на основании снабжен специальным уплотнением, защищающий его от перекручивания
        • Удобство работы. Регулировка защитного кожуха осуществляется без использования дополнительных инструментов
        • Защита двигателя от пыли - для увеличения срока его службы
        • Форма основной рукоятки делает работу более удобной и надежной
        • Блокировка шпинделя - для быстрой и безопасной замены диска
        • Окно в отсеке щеток обеспечивает их быструю замену