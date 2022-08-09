Шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125Э

Преимущества

Простота эксплуатации. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку

Износостойкость. Алюминиевый корпус редуктора быстро отводит тепло

Комфортное пользование. Дополнительная ручка упрощает пользование инструментом. Устанавливать ее можно в трех положениях, в зависимости от предпочтений оператора и выполняемых работ

Безопасность. Специальный поворотный кожух с защелкой для быстрой безинструментальной регулировки

Продолжительная работа. Ползунковый выключатель с фиксированными положениями "ВКЛ" и "ВЫКЛ"

Мощный двигатель 1100 Вт - для большей производительности

Ограничение пускового тока - для избегания перегрузки сети электропитания и рывков инструмента при пуске

Обрезиненный корпус, снижающий вибрации, удобен при эксплуатации шлифмашины

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра

Угловая шлифмашина Энкор УШМ 1100/125Э 50146 предназначена для шлифования, резки и крацевания различных материалов. Обрезиненный корпус, снижающий вибрации, удобен при эксплуатации шлифмашины. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку.