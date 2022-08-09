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Шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125Э
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125Э
    Арт. Х11756
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125Э
    Шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125Э
      Шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125Э
      Шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125Э

      Шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11756
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Энкор УШМ 1100/125Э 50146 предназначена для шлифования, резки и крацевания различных материалов. Обрезиненный корпус, снижающий вибрации, удобен при эксплуатации шлифмашины. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку
        • Износостойкость. Алюминиевый корпус редуктора быстро отводит тепло
        • Комфортное пользование. Дополнительная ручка упрощает пользование инструментом. Устанавливать ее можно в трех положениях, в зависимости от предпочтений оператора и выполняемых работ
        • Безопасность. Специальный поворотный кожух с защелкой для быстрой безинструментальной регулировки
        • Продолжительная работа. Ползунковый выключатель с фиксированными положениями "ВКЛ" и "ВЫКЛ"
        • Мощный двигатель 1100 Вт - для большей производительности
        • Ограничение пускового тока - для избегания перегрузки сети электропитания и рывков инструмента при пуске
        • Обрезиненный корпус, снижающий вибрации, удобен при эксплуатации шлифмашины
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра