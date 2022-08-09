Шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125Э
Арт. Х11756
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Энкор УШМ 1100/125Э 50146 предназначена для шлифования, резки и крацевания различных материалов. Обрезиненный корпус, снижающий вибрации, удобен при эксплуатации шлифмашины. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку.
Преимущества
- Простота эксплуатации. С помощью блокировки шпинделя можно быстро заменить насадку
- Износостойкость. Алюминиевый корпус редуктора быстро отводит тепло
- Комфортное пользование. Дополнительная ручка упрощает пользование инструментом. Устанавливать ее можно в трех положениях, в зависимости от предпочтений оператора и выполняемых работ
- Безопасность. Специальный поворотный кожух с защелкой для быстрой безинструментальной регулировки
- Продолжительная работа. Ползунковый выключатель с фиксированными положениями "ВКЛ" и "ВЫКЛ"
- Мощный двигатель 1100 Вт - для большей производительности
- Ограничение пускового тока - для избегания перегрузки сети электропитания и рывков инструмента при пуске
- Обрезиненный корпус, снижающий вибрации, удобен при эксплуатации шлифмашины
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра