Преимущества

Охлаждение. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в инструменте, защищая его от перегрузок и пыли

Экспресс замена диска. Кнопка блокировки диска предусмотрена для быстрой и безопасной замены оснастки угловой шлифовальной машины PRORAB 9215

Комфортная работа. Удобная рукоятка с резиновыми накладками не скользит в руке и обеспечивает удобный хват

Безопасность. Защитный кожух предотвращает риск травмирования оператора при работе с инструментом

Пластиковый корпус ударопрочен и устойчив к высоким температурам

Рукоятка имеет 3 положения поворота для удобства работы в труднодоступных местах

Эргономичный дизайн облегчает управление

Угловая шлифовальная машина PRORAB 9215 предназначена для обработки поверхностей различных материалов. Мощный двигатель дает возможность резать металлические трубы без перегрузок. Корпус выполнен из прочного пластика, который устойчив к различным термическим и механическим воздействиям. Блокировка шпинделя дает возможность экспресс - замены рабочей оснастки. Мощность изделия 950 Вт.