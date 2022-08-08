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Шлифовальная машина Prorab 9215
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Prorab 9215
    Арт. Х11791
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Prorab 9215
    Шлифовальная машина Prorab 9215
    Шлифовальная машина Prorab 9215
    Шлифовальная машина Prorab 9215
      Шлифовальная машина Prorab 9215
      Шлифовальная машина Prorab 9215
      Шлифовальная машина Prorab 9215
      Шлифовальная машина Prorab 9215

      Шлифовальная машина Prorab 9215

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11791
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина PRORAB 9215 предназначена для обработки поверхностей различных материалов. Мощный двигатель дает возможность резать металлические трубы без перегрузок. Корпус выполнен из прочного пластика, который устойчив к различным термическим и механическим воздействиям. Блокировка шпинделя дает возможность экспресс - замены рабочей оснастки. Мощность изделия 950 Вт.

        Преимущества

        • Охлаждение. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в инструменте, защищая его от перегрузок и пыли
        • Экспресс замена диска. Кнопка блокировки диска предусмотрена для быстрой и безопасной замены оснастки угловой шлифовальной машины PRORAB 9215
        • Комфортная работа. Удобная рукоятка с резиновыми накладками не скользит в руке и обеспечивает удобный хват
        • Безопасность. Защитный кожух предотвращает риск травмирования оператора при работе с инструментом
        • Пластиковый корпус ударопрочен и устойчив к высоким температурам
        • Рукоятка имеет 3 положения поворота для удобства работы в труднодоступных местах
        • Эргономичный дизайн облегчает управление