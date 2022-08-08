Шлифовальная машина Prorab 9215
Арт. Х11791
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина PRORAB 9215 предназначена для обработки поверхностей различных материалов. Мощный двигатель дает возможность резать металлические трубы без перегрузок. Корпус выполнен из прочного пластика, который устойчив к различным термическим и механическим воздействиям. Блокировка шпинделя дает возможность экспресс - замены рабочей оснастки. Мощность изделия 950 Вт.
Преимущества
- Охлаждение. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в инструменте, защищая его от перегрузок и пыли
- Экспресс замена диска. Кнопка блокировки диска предусмотрена для быстрой и безопасной замены оснастки угловой шлифовальной машины PRORAB 9215
- Комфортная работа. Удобная рукоятка с резиновыми накладками не скользит в руке и обеспечивает удобный хват
- Безопасность. Защитный кожух предотвращает риск травмирования оператора при работе с инструментом
- Пластиковый корпус ударопрочен и устойчив к высоким температурам
- Рукоятка имеет 3 положения поворота для удобства работы в труднодоступных местах
- Эргономичный дизайн облегчает управление