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Штроборез Bosch GNF65A, обороты: 5000 об/мин, плавный пуск
5.0
1
Найти аналог
Штроборезы
    Штроборез Bosch GNF65A, обороты: 5000 об/мин, плавный пуск
    Арт. Х11260
    5.0
    1
    Штроборез Bosch GNF65A, обороты: 5000 об/мин, плавный пуск

      Штроборез Bosch GNF65A, обороты: 5000 об/мин, плавный пуск

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11260
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		кейс
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штроборез Bosch GNF 65 A 0.601.368.708 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2.4 кВт, предназначенный для пропиливания каналов (штроб) в кирпичных и бетонных стенах. Плавный пуск и ограничение пускового тока предотвращают рывки при включении инструмента, защитный кожух регулируется без помощи дополнительных инструментов. Система пылеудаления эффективно отводит мусор, что обеспечивает защиту легких оператора и чистоту рабочего места.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Электроника для регулировки и поддержания оборотов
        • Плавный пуск и ограничение пускового тока
        • Кейс для удобной транспортировки
        • Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены дисков
        • Защита от перегрузок
        • Плавная установка глубины реза