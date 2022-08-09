Штроборез Bosch GNF65A, обороты: 5000 об/мин, плавный пуск

Преимущества

Мощный двигатель

Электроника для регулировки и поддержания оборотов

Плавный пуск и ограничение пускового тока

Кейс для удобной транспортировки

Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены дисков

Защита от перегрузок

Плавная установка глубины реза

Штроборез Bosch GNF 65 A 0.601.368.708 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2.4 кВт, предназначенный для пропиливания каналов (штроб) в кирпичных и бетонных стенах. Плавный пуск и ограничение пускового тока предотвращают рывки при включении инструмента, защитный кожух регулируется без помощи дополнительных инструментов. Система пылеудаления эффективно отводит мусор, что обеспечивает защиту легких оператора и чистоту рабочего места.