Штроборез Bosch GNF65A, обороты: 5000 об/мин, плавный пуск
Арт. Х11260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|кейс
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Напряжение сети, В
|220
- Штроборез Bosch GNF 65 A 0.601.368.708 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2.4 кВт, предназначенный для пропиливания каналов (штроб) в кирпичных и бетонных стенах. Плавный пуск и ограничение пускового тока предотвращают рывки при включении инструмента, защитный кожух регулируется без помощи дополнительных инструментов. Система пылеудаления эффективно отводит мусор, что обеспечивает защиту легких оператора и чистоту рабочего места.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Электроника для регулировки и поддержания оборотов
- Плавный пуск и ограничение пускового тока
- Кейс для удобной транспортировки
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены дисков
- Защита от перегрузок
- Плавная установка глубины реза