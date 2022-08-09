Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-900, 900 Вт

Преимущества:

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Блокировка шпинделя для простой смены оснастки

Двухпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы Спец БШУ-900 СПЕЦ-3426

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя

Угловая шлифмашина Спец БШУ-900 СПЕЦ-3426 предназначена для отрезных и шлифовальных работ. Блокировка шпинделя позволяет легко, быстро и безопасно менять диски. Клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец.