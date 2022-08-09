Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-900, 900 Вт
Арт. О00000029951
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Спец БШУ-900 СПЕЦ-3426 предназначена для отрезных и шлифовальных работ. Блокировка шпинделя позволяет легко, быстро и безопасно менять диски. Клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец.
Преимущества:
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы Спец БШУ-900 СПЕЦ-3426
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя