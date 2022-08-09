Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-900, 900 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-900, 900 Вт
    Арт. О00000029951
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-900, 900 Вт

      Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-900, 900 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029951
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Спец БШУ-900 СПЕЦ-3426 предназначена для отрезных и шлифовальных работ. Блокировка шпинделя позволяет легко, быстро и безопасно менять диски. Клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец.

        Преимущества:

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы Спец БШУ-900 СПЕЦ-3426
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя