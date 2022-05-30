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Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
4.7
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
    Арт. Ю00000012162
    4.7
    3
    Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
    Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
    Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
    Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
    Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
    Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
    Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
      Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
      Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
      Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
      Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
      Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
      Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
      Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ

      Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000012162
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Клавиша "Пуск" может фиксироваться во включенном положении, что делает работу менее утомительной. Специальная защита от пыли помогает сохранить рабочие части шлифмашины в хорошем состоянии и продлить срок службы инструмента. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Она может устанавливаться справа или слева. Для установки кожуха не требуются инструменты.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Специально разработанный корпус редуктора - для оптимального теплоотвода
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Пылезащита - для долгого срока службы углошлифовальной машины Зубр ПРОФЕССИОНАЛ УШМ-П230-2600 ПВСТ
        • Антивибрационная поворотная основная рукоятка
        • Кожух - для защиты от искр и пыли
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка имеет резиновое покрытие - для надежного удержания инструмента
        • Широкий выключатель с пылезащитой
        • Самоотключающиеся щетки с простой заменой