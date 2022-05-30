Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Специально разработанный корпус редуктора - для оптимального теплоотвода

Плавный пуск - для работы без рывков

Пылезащита - для долгого срока службы углошлифовальной машины Зубр ПРОФЕССИОНАЛ УШМ-П230-2600 ПВСТ

Антивибрационная поворотная основная рукоятка

Кожух - для защиты от искр и пыли

Дополнительная двухпозиционная рукоятка имеет резиновое покрытие - для надежного удержания инструмента

Широкий выключатель с пылезащитой

Самоотключающиеся щетки с простой заменой

Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Клавиша "Пуск" может фиксироваться во включенном положении, что делает работу менее утомительной. Специальная защита от пыли помогает сохранить рабочие части шлифмашины в хорошем состоянии и продлить срок службы инструмента. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Она может устанавливаться справа или слева. Для установки кожуха не требуются инструменты.