Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ
Арт. Ю00000012162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Зубр Профессионал П230-2600 ПВСТ предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Клавиша "Пуск" может фиксироваться во включенном положении, что делает работу менее утомительной. Специальная защита от пыли помогает сохранить рабочие части шлифмашины в хорошем состоянии и продлить срок службы инструмента. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Она может устанавливаться справа или слева. Для установки кожуха не требуются инструменты.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Специально разработанный корпус редуктора - для оптимального теплоотвода
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Пылезащита - для долгого срока службы углошлифовальной машины Зубр ПРОФЕССИОНАЛ УШМ-П230-2600 ПВСТ
- Антивибрационная поворотная основная рукоятка
- Кожух - для защиты от искр и пыли
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка имеет резиновое покрытие - для надежного удержания инструмента
- Широкий выключатель с пылезащитой
- Самоотключающиеся щетки с простой заменой