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Вороток Арсенал В-12 Т-образный на 1/2 (23922)
5.0
1
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Воротки
    Вороток Арсенал В-12 Т-образный на 1/2 (23922)
    Арт. Х1302242
    5.0
    1
    Вороток Арсенал В-12 Т-образный на 1/2 (23922)
    Вороток Арсенал В-12 Т-образный на 1/2 (23922)
      Вороток Арсенал В-12 Т-образный на 1/2 (23922)
      Вороток Арсенал В-12 Т-образный на 1/2 (23922)

      Вороток Арсенал В-12 Т-образный на 1/2 (23922)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302242
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		250
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вороток Т-образный 1/2" Арсенал В-12 23922 применяется совместно с торцевыми головками. Приспособление позволяет передавать большой крутящий момент на торцевые головки, за счет чего достигается их вращение. Благодаря конструкции воротка возможно использование в труднодосягаемых местах, где затруднено применение другого инструмента.