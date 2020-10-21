Вороток Арсенал В-12 Т-образный на 1/2 (23922)
Арт. Х1302242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|250
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Материал
|сталь
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- Вороток Т-образный 1/2" Арсенал В-12 23922 применяется совместно с торцевыми головками. Приспособление позволяет передавать большой крутящий момент на торцевые головки, за счет чего достигается их вращение. Благодаря конструкции воротка возможно использование в труднодосягаемых местах, где затруднено применение другого инструмента.