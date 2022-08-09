Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт

Преимущества:

Универсальное изделие повышенной мощности с широкими возможностями применения

Производительность в компактном исполнении

Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) - надежная защита основного узла

Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток

Возможность установки дополнительной рукоятки в двух положениях

Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска

Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло

Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки

Легкое включение удобной кнопкой в одно движение

Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать инструмент во время работы, не утомляясь

Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе

Простой доступ к щеткам для замены

Угловая шлифмашина Зубр УШМ-125-950 М3 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно сменить оснастку. Дополнительную рукоятку, в зависимости от предпочтений оператора, можно установить слева или справа. Благодаря самоотключающимся щеткам, двигатель защищен от поломок.