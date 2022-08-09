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Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
    Арт. Х12725496
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт

      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725496
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Зубр УШМ-125-950 М3 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно сменить оснастку. Дополнительную рукоятку, в зависимости от предпочтений оператора, можно установить слева или справа. Благодаря самоотключающимся щеткам, двигатель защищен от поломок.

        Преимущества:

        • Универсальное изделие повышенной мощности с широкими возможностями применения
        • Производительность в компактном исполнении
        • Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) - надежная защита основного узла
        • Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток
        • Возможность установки дополнительной рукоятки в двух положениях
        • Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска
        • Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло
        • Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки
        • Легкое включение удобной кнопкой в одно движение
        • Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать инструмент во время работы, не утомляясь
        • Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе
        • Простой доступ к щеткам для замены