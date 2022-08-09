Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-950 МЗ, 950 Вт
Арт. Х12725496
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Зубр УШМ-125-950 М3 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно сменить оснастку. Дополнительную рукоятку, в зависимости от предпочтений оператора, можно установить слева или справа. Благодаря самоотключающимся щеткам, двигатель защищен от поломок.
Преимущества:
- Универсальное изделие повышенной мощности с широкими возможностями применения
- Производительность в компактном исполнении
- Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) - надежная защита основного узла
- Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- Возможность установки дополнительной рукоятки в двух положениях
- Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло
- Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки
- Легкое включение удобной кнопкой в одно движение
- Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать инструмент во время работы, не утомляясь
- Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе
- Простой доступ к щеткам для замены