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Бензиновый триммер Al-Ko BC 400 B
24 490 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Al-Ko BC 400 B
    Арт. О00000015729
    Бензиновый триммер Al-Ko BC 400 B

      Бензиновый триммер Al-Ko BC 400 B

      24 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000015729

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.6
      Мощность, л.с.
      		1.22
      Ширина скашивания леской, см
      		41
      Все характеристики
      24 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер AL-KO BC 400 B 113784 - надежный помощник, который пригодится на любом участке для ухода за садом. Обеспечивает легкое продвижение даже в труднодоступных местах. Двухтактный двигатель с тросовым стартером легко заводится. Специальный кожух защищает ноги оператора от летящей растительности и травм. Заправка и наматывание лески производится без открытия шпульки триммера

        Преимущества

        • Прочная алюминиевая штанга
        • Плечевой пояс уменьшает нагрузку на пользователя
        • Точное управление благодаря регулируемой и удобной велосипедной ручке
        • Металлическая защита корпуса AL-KO BC 400 B 113784 для высокой надежности и долговечности
        • Коленчатый вал с двумя подшипниками и точная угловая передача для длительной службы
        • Хорошая сила протяжки режущего механизма позволяет обработать любую территорию с высокой травой
        • С помощью пошаговой автоматической системы можно легко настроить оптимальную длину нити прямо во время кошения