Бензиновый триммер AL-KO BC 400 B 113784 - надежный помощник, который пригодится на любом участке для ухода за садом. Обеспечивает легкое продвижение даже в труднодоступных местах. Двухтактный двигатель с тросовым стартером легко заводится. Специальный кожух защищает ноги оператора от летящей растительности и травм. Заправка и наматывание лески производится без открытия шпульки триммера

Преимущества