Бензиновый триммер Al-Ko BC 400 B
Арт. О00000015729
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.6
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Мощность, л.с.
|1.22
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Ширина скашивания леской, см
|41
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- Бензиновый триммер AL-KO BC 400 B 113784 - надежный помощник, который пригодится на любом участке для ухода за садом. Обеспечивает легкое продвижение даже в труднодоступных местах. Двухтактный двигатель с тросовым стартером легко заводится. Специальный кожух защищает ноги оператора от летящей растительности и травм. Заправка и наматывание лески производится без открытия шпульки триммера
Преимущества
- Прочная алюминиевая штанга
- Плечевой пояс уменьшает нагрузку на пользователя
- Точное управление благодаря регулируемой и удобной велосипедной ручке
- Металлическая защита корпуса AL-KO BC 400 B 113784 для высокой надежности и долговечности
- Коленчатый вал с двумя подшипниками и точная угловая передача для длительной службы
- Хорошая сила протяжки режущего механизма позволяет обработать любую территорию с высокой травой
- С помощью пошаговой автоматической системы можно легко настроить оптимальную длину нити прямо во время кошения