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Бензиновая электростанция Energo ЭА4600
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Energo ЭА4600
    Арт. Х2120361
    Бензиновая электростанция Energo ЭА4600

      Бензиновая электростанция Energo ЭА4600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120361

      Характеристики

      Производитель
      		Energo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Энерго ЭА 4600 применяется для питания различной бытовой и офисной техники общей мощностью до 4 кВт. Используется в загородных домах, небольших мастерских и складских помещениях. Оснащен надежным двигателем Honda GX 240 мощностью 4500 Вт, топливным баком на 28 л, вольтметром и двумя розетками на 220 В. Генератор имеет класс защиты - IP23. Запуск ручной.

        Преимущества

        • Компактная однофазная электростанция
        • Превосходное качество японской сборки из японских комплектующих обеспечивает высочайшую степень надежности
        • Высоконадёжные и экономичные 4-х тактные двигатели Honda адаптированы к работе с использованием топлива и масла отечественного производства
        • Тепловая защита двигателя от перегрузки