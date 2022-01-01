Бензиновая электростанция Energo ЭА4600
Арт. Х2120361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.7
- Бензиновый генератор Энерго ЭА 4600 применяется для питания различной бытовой и офисной техники общей мощностью до 4 кВт. Используется в загородных домах, небольших мастерских и складских помещениях. Оснащен надежным двигателем Honda GX 240 мощностью 4500 Вт, топливным баком на 28 л, вольтметром и двумя розетками на 220 В. Генератор имеет класс защиты - IP23. Запуск ручной.
Преимущества
- Компактная однофазная электростанция
- Превосходное качество японской сборки из японских комплектующих обеспечивает высочайшую степень надежности
- Высоконадёжные и экономичные 4-х тактные двигатели Honda адаптированы к работе с использованием топлива и масла отечественного производства
- Тепловая защита двигателя от перегрузки