Бензиновая электростанция Energo ЭА4600

Бензиновый генератор Энерго ЭА 4600 применяется для питания различной бытовой и офисной техники общей мощностью до 4 кВт. Используется в загородных домах, небольших мастерских и складских помещениях. Оснащен надежным двигателем Honda GX 240 мощностью 4500 Вт, топливным баком на 28 л, вольтметром и двумя розетками на 220 В. Генератор имеет класс защиты - IP23. Запуск ручной.



Преимущества