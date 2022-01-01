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Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-1300L
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-1300L
    Арт. Х21203224
    Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-1300L

      Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-1300L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203224

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT RPG-1300L незаменим в частных домах или на дачах, а также в многодневных походах. Данный агрегат работает на бензине и генерирует до 1 кВт электроэнергии, чего вполне достаточно для питания осветительных приборов и маломощных аудиоустройств, а также для подзарядки мобильных аккумуляторов.

        Преимущества

        • Удобство обслуживания
        • Возможность подзарядки автомобильных аккумуляторов
        • Простое управление
        • Прочная металлическая рама
        • Качественное исполнение