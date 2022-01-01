Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-1300L

Бензиновый генератор PATRIOT RPG-1300L незаменим в частных домах или на дачах, а также в многодневных походах. Данный агрегат работает на бензине и генерирует до 1 кВт электроэнергии, чего вполне достаточно для питания осветительных приборов и маломощных аудиоустройств, а также для подзарядки мобильных аккумуляторов.

Преимущества