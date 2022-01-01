Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-1300L
Арт. Х21203224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор PATRIOT RPG-1300L незаменим в частных домах или на дачах, а также в многодневных походах. Данный агрегат работает на бензине и генерирует до 1 кВт электроэнергии, чего вполне достаточно для питания осветительных приборов и маломощных аудиоустройств, а также для подзарядки мобильных аккумуляторов.
Преимущества
- Удобство обслуживания
- Возможность подзарядки автомобильных аккумуляторов
- Простое управление
- Прочная металлическая рама
- Качественное исполнение