Бензиновый триммер Вихрь БТР-800С
Арт. О00000013519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|1
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Ширина скашивания леской, см
|40
- Бензокоса Вихрь БТР-800С — удобный и эффективный инструмент для выкашивания травы на газонах, садовых участках, придомовых территориях. С его помощью можно как избавиться от сорняков и сухостоя, так и придать надлежащий вид газону или лужайке. Аппарат может быть оснащен леской или ножом — в зависимости от вида предстоящих работ
Преимущества
- Разъемная штанга позволяет хранить и перевозить триммер в разобранном виде, благодаря чему он занимает меньше места
- Верхнее расположение двигателя обеспечивает оптимальную балансировку инструмента
- Наличие антивибрационной системы делает работу с триммером более комфортной и снижает износ внутренних деталей
- Удерживать аппарат в процессе работы очень удобно — этому способствуют велосипедные рукоятки с нескользящим покрытием и наплечные ремни, которые снижают нагрузку на руки