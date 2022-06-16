Бензиновый триммер Вихрь БТР-800С

Преимущества

Бензокоса Вихрь БТР-800С — удобный и эффективный инструмент для выкашивания травы на газонах, садовых участках, придомовых территориях. С его помощью можно как избавиться от сорняков и сухостоя, так и придать надлежащий вид газону или лужайке. Аппарат может быть оснащен леской или ножом — в зависимости от вида предстоящих работ