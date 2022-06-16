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Бензиновый триммер Вихрь БТР-800С
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Вихрь БТР-800С
    Арт. О00000013519
    4.0
    1
    Бензиновый триммер Вихрь БТР-800С

      Бензиновый триммер Вихрь БТР-800С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013519
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензокоса Вихрь БТР-800С — удобный и эффективный инструмент для выкашивания травы на газонах, садовых участках, придомовых территориях. С его помощью можно как избавиться от сорняков и сухостоя, так и придать надлежащий вид газону или лужайке. Аппарат может быть оснащен леской или ножом — в зависимости от вида предстоящих работ

        Преимущества

        • Разъемная штанга позволяет хранить и перевозить триммер в разобранном виде, благодаря чему он занимает меньше места
        • Верхнее расположение двигателя обеспечивает оптимальную балансировку инструмента
        • Наличие антивибрационной системы делает работу с триммером более комфортной и снижает износ внутренних деталей
        • Удерживать аппарат в процессе работы очень удобно — этому способствуют велосипедные рукоятки с нескользящим покрытием и наплечные ремни, которые снижают нагрузку на руки 