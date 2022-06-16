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Бензиновый триммер Вихрь БТР-800T
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Вихрь БТР-800T
    Арт. О00000013460
    4.5
    2
    Бензиновый триммер Вихрь БТР-800T

      Бензиновый триммер Вихрь БТР-800T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013460
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер БТР-800Т Вихрь предназначен для стрижки газонов на небольших площадях. БТР 800Т справляется с уходом за придомовым или садовым участком. Маневренный Вихрь БТР 800Т подходит для скашивания травы рядом с бордюрами, насаждениями, заборами или постройками

        Преимущества

        • Установлена система воздушного охлаждения
        • Подходит для деликатной работы
        • Надежный и долговечный прибор