Бензиновый триммер Вихрь БТР-800T
Арт. О00000013460
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|1
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Ширина скашивания леской, см
|40
- Бензиновый триммер БТР-800Т Вихрь предназначен для стрижки газонов на небольших площадях. БТР 800Т справляется с уходом за придомовым или садовым участком. Маневренный Вихрь БТР 800Т подходит для скашивания травы рядом с бордюрами, насаждениями, заборами или постройками
Преимущества
- Установлена система воздушного охлаждения
- Подходит для деликатной работы
- Надежный и долговечный прибор