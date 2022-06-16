Бензиновый триммер Вихрь БТР-800T

Преимущества

Установлена система воздушного охлаждения

Подходит для деликатной работы

Надежный и долговечный прибор

Бензиновый триммер БТР-800Т Вихрь предназначен для стрижки газонов на небольших площадях. БТР 800Т справляется с уходом за придомовым или садовым участком. Маневренный Вихрь БТР 800Т подходит для скашивания травы рядом с бордюрами, насаждениями, заборами или постройками