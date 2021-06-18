Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
Арт. О00000025237
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.38
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Мощность, л.с.
|1.9
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Ширина скашивания леской, см
|44
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Тактность двигателя
|двухтактный
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- Персональная скидка
- Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л с жёстким валом предназначен для скашивания густой травы в труднодоступных местах. Оснащен двухтактным двигателем мощностью 1.9 л.с., что гарантирует высокую производительность. Плечевой ремень позволяет длительное время работать без усталости. Металлический трехлопастной нож применяется для удаления кустарника с толщиной стебля до 12 мм.
Преимущества
- Насос для подкачки топлива
- Легкий запуск бензинового триммера Ставр ТБ-1400Л
- Жёсткий вал
- Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой и высокой травы с помощью ножа
- Велосипедная рукоятка - комфортная работа
- Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм
- Плечевой ремень в комплекте
- Ограничитель длины лески
- Воздушное охлаждение двигателя