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Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
4.2
14
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
    Арт. О00000025237
    4.2
    14
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л

      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025237
      4.2
      14

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.38
      Мощность, л.с.
      		1.9
      Ширина скашивания леской, см
      		44
      Тактность двигателя
      		двухтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л с жёстким валом предназначен для скашивания густой травы в труднодоступных местах. Оснащен двухтактным двигателем мощностью 1.9 л.с., что гарантирует высокую производительность. Плечевой ремень позволяет длительное время работать без усталости. Металлический трехлопастной нож применяется для удаления кустарника с толщиной стебля до 12 мм.

        Преимущества

        • Насос для подкачки топлива
        • Легкий запуск бензинового триммера Ставр ТБ-1400Л
        • Жёсткий вал
        • Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой и высокой травы с помощью ножа
        • Велосипедная рукоятка - комфортная работа
        • Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм
        • Плечевой ремень в комплекте
        • Ограничитель длины лески
        • Воздушное охлаждение двигателя