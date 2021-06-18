Преимущества

Насос для подкачки топлива

Легкий запуск бензинового триммера Ставр ТБ-1400Л

Жёсткий вал

Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой и высокой травы с помощью ножа

Велосипедная рукоятка - комфортная работа

Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм

Плечевой ремень в комплекте

Ограничитель длины лески

Воздушное охлаждение двигателя

Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400Л с жёстким валом предназначен для скашивания густой травы в труднодоступных местах. Оснащен двухтактным двигателем мощностью 1.9 л.с., что гарантирует высокую производительность. Плечевой ремень позволяет длительное время работать без усталости. Металлический трехлопастной нож применяется для удаления кустарника с толщиной стебля до 12 мм.