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Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
    Арт. О00000013765
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
    Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
    Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
    Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
    Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
    Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
      Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
      Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
      Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
      Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
      Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
      Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17

      Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Арт. О00000013765
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		5.7
      Мощность, л.с.
      		0.95
      Ширина скашивания леской, см
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер STIGA SBC 227 J 287120192/17 идеально подходит для скашивания зеленой молодой травы. Праймер позволяет подкачивать топливную смесь в карбюратор, обеспечивая легкий старт

        Преимущества

        • 2-х тактный двигатель с искровым зажиганием
        • Триммерная головка TAP&GO обеспечивает легкую подачу корда
        • Разборный вал - удобство при хранении и транспортировке STIGA SBC 227 J 287120192/17
        • Праймер упрощает запуск двигателя после долгого простоя