Бензиновый триммер Stiga SBC 227 J 287120192/17
Арт. О00000013765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|5.7
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Мощность, л.с.
|0.95
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Ширина скашивания леской, см
|38
- Бензотриммер STIGA SBC 227 J 287120192/17 идеально подходит для скашивания зеленой молодой травы. Праймер позволяет подкачивать топливную смесь в карбюратор, обеспечивая легкий старт
Преимущества
- 2-х тактный двигатель с искровым зажиганием
- Триммерная головка TAP&GO обеспечивает легкую подачу корда
- Разборный вал - удобство при хранении и транспортировке STIGA SBC 227 J 287120192/17
- Праймер упрощает запуск двигателя после долгого простоя