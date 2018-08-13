Преимущества

Двухтактный двигатель Еco Еngine 203

Объем цилиндра 20 см 3

Карбюратор Walbro

Круиз-контроль - возможность управления скоростью вращения и расходом топлива

Низкий уровень шума

Жесткий приводной вал толщиной 7 мм

Удобная велосипедная рукоятка с возможностью регулировке по высоте и углу наклона

Эргономичные резиновые накладки на рукоятке в зоне хвата

Центр управления удобно расположен непосредственно на конце рукоятки

Ёмкость топливного бака 500 мл

Бак выполнен из полупрозрачного пластика для контроля уровня топлива

Комфортный для работы вес 4,4 кг

Прочный пластиковый кожух надежно защищает от травм и от разлетающейся травы

Экологичность современный двигатель дает мало вредных выхлопов в атмосферу

Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697 – отличный инструмент для дачных, садовых и полевых работ. В комплекте идет пильный диск для скоса густой и высокой травы, сухостоя, толстых стеблей сорняков. Такая насадка эффективнее лески при работе с жесткими зарослями, но нужно быть осторожным при работе с диском вдоль ограждений, вокруг деревьев и столбов во избежание повреждений как этих объектов, так и самого режущего элемента. Мощный бензотриммер Big-M BC200BM за один цикл работы может окашивать участок объемом не более 20-25 соток.