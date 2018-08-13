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Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697
    Арт. X186129248
    4.5
    2
    Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697

      Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129248
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Maruyama
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		4
      Мощность, л.с.
      		0.98
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697 – отличный инструмент для дачных, садовых и полевых работ. В комплекте идет пильный диск для скоса густой и высокой травы, сухостоя, толстых стеблей сорняков. Такая насадка эффективнее лески при работе с жесткими зарослями, но нужно быть осторожным при работе с диском вдоль ограждений, вокруг деревьев и столбов во избежание повреждений как этих объектов, так и самого режущего элемента. Мощный бензотриммер Big-M BC200BM за один цикл работы может окашивать участок объемом не более 20-25 соток.

        Преимущества

        • Двухтактный двигатель Еco Еngine 203
        • Объем цилиндра 20 см 3
        • Карбюратор Walbro
        • Круиз-контроль - возможность управления скоростью вращения и расходом топлива
        • Низкий уровень шума
        • Жесткий приводной вал толщиной 7 мм
        • Удобная велосипедная рукоятка с возможностью регулировке по высоте и углу наклона
        • Эргономичные резиновые накладки на рукоятке в зоне хвата
        • Центр управления удобно расположен непосредственно на конце рукоятки
        • Ёмкость топливного бака 500 мл
        • Бак выполнен из полупрозрачного пластика для контроля уровня топлива
        • Комфортный для работы вес 4,4 кг
        • Прочный пластиковый кожух надежно защищает от травм и от разлетающейся травы
        • Экологичность современный двигатель дает мало вредных выхлопов в атмосферу