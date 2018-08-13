Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697
Арт. X186129248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|4
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Мощность, л.с.
|0.98
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Ширина скашивания леской, см
|23
- Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697 – отличный инструмент для дачных, садовых и полевых работ. В комплекте идет пильный диск для скоса густой и высокой травы, сухостоя, толстых стеблей сорняков. Такая насадка эффективнее лески при работе с жесткими зарослями, но нужно быть осторожным при работе с диском вдоль ограждений, вокруг деревьев и столбов во избежание повреждений как этих объектов, так и самого режущего элемента. Мощный бензотриммер Big-M BC200BM за один цикл работы может окашивать участок объемом не более 20-25 соток.
Преимущества
- Двухтактный двигатель Еco Еngine 203
- Объем цилиндра 20 см 3
- Карбюратор Walbro
- Круиз-контроль - возможность управления скоростью вращения и расходом топлива
- Низкий уровень шума
- Жесткий приводной вал толщиной 7 мм
- Удобная велосипедная рукоятка с возможностью регулировке по высоте и углу наклона
- Эргономичные резиновые накладки на рукоятке в зоне хвата
- Центр управления удобно расположен непосредственно на конце рукоятки
- Ёмкость топливного бака 500 мл
- Бак выполнен из полупрозрачного пластика для контроля уровня топлива
- Комфортный для работы вес 4,4 кг
- Прочный пластиковый кожух надежно защищает от травм и от разлетающейся травы
- Экологичность современный двигатель дает мало вредных выхлопов в атмосферу