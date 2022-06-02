Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
Арт. X135014
Характеристики
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Производитель
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Макс. сила удара, Дж
|60
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Потребляемая мощность, Вт
|2100
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Тип патрона
|шестигранный
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Вес, кг
|24
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Электронная регулировка оборотов
|Нет
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Макс. число ударов в минуту
|1900
- Отбойный молоток Sturm RH 2521P предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Надежный патрон с посадочным отверстием под шестигранник позволяет легко и быстро сменить долото. Дополнительная рукоятка может вращаться на 360 градусов, для изменения ее положения достаточно ослабить ключом два винта.
Преимущества
- Повышенная пылезащита
- Антивибрационная система
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Кейс на колесиках - для удобства хранения и транспортировки бетонолома Sturm RH2521P