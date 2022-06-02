Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт

Преимущества

Повышенная пылезащита

Антивибрационная система

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Кейс на колесиках - для удобства хранения и транспортировки бетонолома Sturm RH2521P

Отбойный молоток Sturm RH 2521P предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Надежный патрон с посадочным отверстием под шестигранник позволяет легко и быстро сменить долото. Дополнительная рукоятка может вращаться на 360 градусов, для изменения ее положения достаточно ослабить ключом два винта.