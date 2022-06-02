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Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
4.5
2
Найти аналог
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
    Арт. X135014
    4.5
    2
    Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
    Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
    Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
    Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
    Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
    Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
    Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
    Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
      Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
      Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
      Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
      Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
      Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
      Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
      Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт
      Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт

      Отбойный молоток Sturm RH 2521P "профи", 2100Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X135014
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Макс. сила удара, Дж
      		60
      Потребляемая мощность, Вт
      		2100
      Тип патрона
      		шестигранный
      Вес, кг
      		24
      Электронная регулировка оборотов
      		Нет
      Макс. число ударов в минуту
      		1900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Sturm RH 2521P предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Надежный патрон с посадочным отверстием под шестигранник позволяет легко и быстро сменить долото. Дополнительная рукоятка может вращаться на 360 градусов, для изменения ее положения достаточно ослабить ключом два винта.

        Преимущества

        • Повышенная пылезащита
        • Антивибрационная система
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Кейс на колесиках - для удобства хранения и транспортировки бетонолома Sturm RH2521P