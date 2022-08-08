Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
Арт. О00000010313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Да
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Вес, кг
|0.65
- Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201 используется для продувания горячим воздухом, сушки изделий, удаления старой краски и т.д. Подходит для плотников, электриков, монтажников и художников. Автоматическое отключение нагрева при перегревании увеличивает срок службы инструмента. Закрытая конструкция рукоятки с мягкой накладкой обеспечивает удобство в работе и не дает инструменту выпасть из рук. Насадки в комплекте расширяют возможности фена.
Преимущества
- Три ступени регулировки потока воздуха - для решения различных возникающих задач
- Автоматическое отключение нагрева при перегревании - для долгого срока службы инструмента
- ЖК-дисплей - для контроля за рабочими показателями
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
- Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
- Возможность стационарного использования - конструкция корпуса снабжена установочными площадками
- Насадки в комплекте - вы не тратите дополнительное время и деньги на их покупку
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки