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Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
    Арт. О00000010313
    5.0
    1
    Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
    Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
    Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
    Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
      Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
      Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
      Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201
      Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201

      Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010313
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		0.65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201 используется для продувания горячим воздухом, сушки изделий, удаления старой краски и т.д. Подходит для плотников, электриков, монтажников и художников. Автоматическое отключение нагрева при перегревании увеличивает срок службы инструмента. Закрытая конструкция рукоятки с мягкой накладкой обеспечивает удобство в работе и не дает инструменту выпасть из рук. Насадки в комплекте расширяют возможности фена. 

        Преимущества

        • Три ступени регулировки потока воздуха - для решения различных возникающих задач
        • Автоматическое отключение нагрева при перегревании - для долгого срока службы инструмента
        • ЖК-дисплей - для контроля за рабочими показателями
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
        • Возможность стационарного использования - конструкция корпуса снабжена установочными площадками
        • Насадки в комплекте - вы не тратите дополнительное время и деньги на их покупку
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки