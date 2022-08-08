Преимущества

Три ступени регулировки потока воздуха - для решения различных возникающих задач

Автоматическое отключение нагрева при перегревании - для долгого срока службы инструмента

ЖК-дисплей - для контроля за рабочими показателями

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением

Возможность стационарного использования - конструкция корпуса снабжена установочными площадками

Насадки в комплекте - вы не тратите дополнительное время и деньги на их покупку

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки

Технический фен Bosch GHG 20-63 0.601.2A6.201 используется для продувания горячим воздухом, сушки изделий, удаления старой краски и т.д. Подходит для плотников, электриков, монтажников и художников. Автоматическое отключение нагрева при перегревании увеличивает срок службы инструмента. Закрытая конструкция рукоятки с мягкой накладкой обеспечивает удобство в работе и не дает инструменту выпасть из рук. Насадки в комплекте расширяют возможности фена.