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Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794
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Буры SDS-Max
    Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794
    Арт. Х1501577127
    Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794
    Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794
    Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794
      Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794
      Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794
      Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794

      Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577127

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Габариты, мм
      		32x800x920
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		камень
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур по бетону BOSCH SDS-max 2.608.586.794 - предназначен для бурения глухих и сквозных отверстий по самым сложным материалам, в том числе и армированные железобетонные плиты большой толщины.

        Особенности и преимущества:

        • Бур по бетону BOSCH изготовлен из высококачественной стали с твердосплавной пластиной повышенной твердости и агрессивной режущей S-образной кромкой. Высококачественная термообработанная сталь позволяет буру выдерживать большие нагрузки при работе с более твердыми материалами.
        • За счет короткой головки с большими каналами бур эффективней удаляет сверлильные отходы. 
        • Ударная сила данного бура является непревзойденной. Данный бур используется обычно на тяжелых перфораторах. Перфоратор должен быть с типом патрона SDS-max. 
        • Бур обладает высокой производительностью, сниженной вибрацией и  долгим сроком эксплуатации. 
        • Преимуществом данного бура, является толстое окончание, за счет чего он может делать отверстия больших диаметров. 
        • С буром BOSCH SDS-max достигаются лучшие условия для сверления различных отверстий в бетоне, с повышенной продуктивностью, за счет узкой сверлильной головки с четырьмя режущими кромками.