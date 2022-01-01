Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Бур по бетону BOSCH изготовлен из высококачественной стали с твердосплавной пластиной повышенной твердости и агрессивной режущей S-образной кромкой. Высококачественная термообработанная сталь позволяет буру выдерживать большие нагрузки при работе с более твердыми материалами.

За счет короткой головки с большими каналами бур эффективней удаляет сверлильные отходы.

Ударная сила данного бура является непревзойденной. Данный бур используется обычно на тяжелых перфораторах. Перфоратор должен быть с типом патрона SDS-max.

Бур обладает высокой производительностью, сниженной вибрацией и долгим сроком эксплуатации.

Преимуществом данного бура, является толстое окончание, за счет чего он может делать отверстия больших диаметров.

С буром BOSCH SDS-max достигаются лучшие условия для сверления различных отверстий в бетоне, с повышенной продуктивностью, за счет узкой сверлильной головки с четырьмя режущими кромками.

Бур по бетону BOSCH SDS-max 2.608.586.794 - предназначен для бурения глухих и сквозных отверстий по самым сложным материалам, в том числе и армированные железобетонные плиты большой толщины.