Бур BOSCH (SDS-max, 32х800х920 мм) 2.608.586.794
Арт. Х1501577127
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|32x800x920
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|камень
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Упаковка
|упаковка с подвесом
Описание товара:Бур по бетону BOSCH SDS-max 2.608.586.794 - предназначен для бурения глухих и сквозных отверстий по самым сложным материалам, в том числе и армированные железобетонные плиты большой толщины.
Особенности и преимущества:
- Бур по бетону BOSCH изготовлен из высококачественной стали с твердосплавной пластиной повышенной твердости и агрессивной режущей S-образной кромкой. Высококачественная термообработанная сталь позволяет буру выдерживать большие нагрузки при работе с более твердыми материалами.
- За счет короткой головки с большими каналами бур эффективней удаляет сверлильные отходы.
- Ударная сила данного бура является непревзойденной. Данный бур используется обычно на тяжелых перфораторах. Перфоратор должен быть с типом патрона SDS-max.
- Бур обладает высокой производительностью, сниженной вибрацией и долгим сроком эксплуатации.
- Преимуществом данного бура, является толстое окончание, за счет чего он может делать отверстия больших диаметров.
- С буром BOSCH SDS-max достигаются лучшие условия для сверления различных отверстий в бетоне, с повышенной продуктивностью, за счет узкой сверлильной головки с четырьмя режущими кромками.