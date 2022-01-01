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Бур DREBO 2422 SDS+ 8*350/400мм
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Буры SDS-Plus
    Бур DREBO 2422 SDS+ 8*350/400мм
    Арт. Х150139

      Бур DREBO 2422 SDS+ 8*350/400мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150139

      Характеристики

      Производитель
      		Drebo
      По армированному бетону
      		Нет
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур V PLUS 2-cutting D.BOR 2422 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих/сквозных отверстий в бетоне, кирпиче и натуральном камне.
        Бур изготовлен из легированной стали 34CrNiMo6, сочетает в себе низкую хрупкость, высокую гибкость, прочность и износостойкость.
        Твердосплавная пластина имеет три вершины: центрирующая вершина – усиленная, помогает делать точные отверстия, две боковые вершины.
        Бур оснащен спиралью особой формы и усиленной сердцевиной, которые точно соответствуют друг другу, что обеспечивает эффективную передачу энергии удара от перфоратора.
        Имеет сертификат PGM - независимая организация по проверке буров (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V., Remscheid, Deutschland)

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Точное сверление
        • Высокая производительность
        • Низкий уровень вибрации при сверлении