Бур DREBO 2422 SDS+ 8*350/400мм
Арт. Х150139
Характеристики
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Производитель
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По армированному бетону
|Нет
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
- Бур V PLUS 2-cutting D.BOR 2422 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих/сквозных отверстий в бетоне, кирпиче и натуральном камне.
Бур изготовлен из легированной стали 34CrNiMo6, сочетает в себе низкую хрупкость, высокую гибкость, прочность и износостойкость.
Твердосплавная пластина имеет три вершины: центрирующая вершина – усиленная, помогает делать точные отверстия, две боковые вершины.
Бур оснащен спиралью особой формы и усиленной сердцевиной, которые точно соответствуют друг другу, что обеспечивает эффективную передачу энергии удара от перфоратора.
Имеет сертификат PGM - независимая организация по проверке буров (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V., Remscheid, Deutschland)
Преимущества
- Длительный срок службы
- Точное сверление
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации при сверлении