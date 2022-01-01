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Бур ЭНКОР 10913 (SDS-Plus, 6х210/150 мм, усиленный)
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Буры SDS-Plus
    Бур ЭНКОР 10913 (SDS-Plus, 6х210/150 мм, усиленный)
    Арт. Х1513755
    Бур ЭНКОР 10913 (SDS-Plus, 6х210/150 мм, усиленный)

      Бур ЭНКОР 10913 (SDS-Plus, 6х210/150 мм, усиленный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513755

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, камень
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Устройство
      		S4L
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур ЭНКОР 10913 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Plus. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.

        Преимущества и особенности:

        • Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью;
        • Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен.

        Комплектация:

        • Бур ЭНКОР 10913 – 1 шт.