Бур Makita p-29583 (SDS+) 14х250х310мм, 4-х спиральный
Арт. 9016589372
Характеристики
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Производитель
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По армированному бетону
|Нет
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
- Бур Makita P-29583 является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+.
Преимущества
- Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность
- Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте. Бур имеет четыре пылеотводящие спирали
- В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы