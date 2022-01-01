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Бур Makita p-29583 (SDS+) 14х250х310мм, 4-х спиральный
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Буры SDS-Plus
    Бур Makita p-29583 (SDS+) 14х250х310мм, 4-х спиральный
    Арт. 9016589372

      Бур Makita p-29583 (SDS+) 14х250х310мм, 4-х спиральный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589372

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      По армированному бетону
      		Нет
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Makita P-29583 является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+.

        Преимущества

        • Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность
        • Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте. Бур имеет четыре пылеотводящие спирали
        • В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы