Бур Metabo (SDS-Plus,10х250х310 мм) 626189000
Арт. 9016589327
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|10x250x310
|
Количество предметов, шт
|1
|
Назначение
|камень
|
Устройство
|Стандарт
Описание товара:Бур classic Metabo 626189000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-plus.
Особенности и преимущества:
- Бур SDS-plus с высококачественным твердосплавным острием.
- Динамичная долотообразная сверлильная головка.
- Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения.
- Хорошая производительность сверления при высокой долговечности.
- Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня.