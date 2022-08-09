Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
4.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
    Арт. О00000034993
    4.0
    1
    Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
    Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
    Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
    Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
    Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
    Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
      Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
      Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
      Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
      Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
      Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
      Полировальная шлифмашина Deko DKP1500

      Полировальная шлифмашина Deko DKP1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034993
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Крепление полировальных насадок
      		на завязках
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полировальная шлифовальная машина DEKO DKP1500 063-4184 оснащена прорезиненным корпусом и удобной ручкой-упором. С ее помощью вы легко обработаете полимерные или окрашенные покрытия, удалив мелкие потертости и царапины. Полировальные насадки с диаметром 18 см крепятся на завязку (юбочка).

        Преимущества

        • Шлифмашина DEKO DKP1500 063-4184 быстро набирает скорость, позволяет регулировать обороты в пределах 600-3000 об/мин
        • Машинка работает от обычной розетки, легко удерживается в руках и успешно справляется с обработкой разных материалов
        • Блокировка шпинделя и идущий в комплекте шестигранный ключ упрощают замену оснастки
        • В зависимости от обрабатываемого материала можно регулировать скорость вращения