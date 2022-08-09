Полировальная шлифмашина Deko DKP1500
Арт. О00000034993
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Крепление полировальных насадок
|на завязках
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Напряжение сети, В
|230
- Полировальная шлифовальная машина DEKO DKP1500 063-4184 оснащена прорезиненным корпусом и удобной ручкой-упором. С ее помощью вы легко обработаете полимерные или окрашенные покрытия, удалив мелкие потертости и царапины. Полировальные насадки с диаметром 18 см крепятся на завязку (юбочка).
Преимущества
- Шлифмашина DEKO DKP1500 063-4184 быстро набирает скорость, позволяет регулировать обороты в пределах 600-3000 об/мин
- Машинка работает от обычной розетки, легко удерживается в руках и успешно справляется с обработкой разных материалов
- Блокировка шпинделя и идущий в комплекте шестигранный ключ упрощают замену оснастки
- В зависимости от обрабатываемого материала можно регулировать скорость вращения