Полировальная шлифмашина Deko DKP1500

Преимущества

Шлифмашина DEKO DKP1500 063-4184 быстро набирает скорость, позволяет регулировать обороты в пределах 600-3000 об/мин

Машинка работает от обычной розетки, легко удерживается в руках и успешно справляется с обработкой разных материалов

Блокировка шпинделя и идущий в комплекте шестигранный ключ упрощают замену оснастки

В зависимости от обрабатываемого материала можно регулировать скорость вращения

Полировальная шлифовальная машина DEKO DKP1500 063-4184 оснащена прорезиненным корпусом и удобной ручкой-упором. С ее помощью вы легко обработаете полимерные или окрашенные покрытия, удалив мелкие потертости и царапины. Полировальные насадки с диаметром 18 см крепятся на завязку (юбочка).