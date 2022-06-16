Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 36 зубьев)
Арт. О00000013379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный по дереву Вихрь 190х30мм, 36 зубьев - предназначается для продольной и поперечной резки древесины, фанерных плит, ДСП, ДВП, а также других древесных материалов. Используется совместно с циркулярными пилами и подобными деревообрабатывающими электроинструментами. Твердосплавные напайки на лезвия обеспечивают качественную и быструю работу с заготовками, а также увеличивают ресурс оснастки. Специальные прорези в теле диска компенсируют нагнетаемую температуру и поддерживают равномерную форму при соприкосновении лезвий с материалом.