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Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 36 зубьев)
5.0
1
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 36 зубьев)
    Арт. О00000013379
    5.0
    1
    Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 36 зубьев)

      Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 36 зубьев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013379
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный по дереву Вихрь 190х30мм, 36 зубьев - предназначается для продольной и поперечной резки древесины, фанерных плит, ДСП, ДВП, а также других древесных материалов. Используется совместно с циркулярными пилами и подобными деревообрабатывающими электроинструментами. Твердосплавные напайки на лезвия обеспечивают качественную и быструю работу с заготовками, а также увеличивают ресурс оснастки. Специальные прорези в теле диска компенсируют нагнетаемую температуру и поддерживают равномерную форму при соприкосновении лезвий с материалом.