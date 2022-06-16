Пильный диск по дереву Вихрь (230x32 мм, 36 зубьев, кольцо 30/32)

Диск пильный по дереву Вихрь 230х32мм, 36 зубьев - предназначается для продольной и поперечной резки древесины, фанерных плит, ДСП, ДВП, а также других древесных материалов. Используется совместно с циркулярными пилами и подобными деревообрабатывающими электроинструментами. Твердосплавные напайки на лезвия обеспечивают качественную и быструю работу с заготовками, а также увеличивают ресурс оснастки. Специальные прорези в теле диска компенсируют нагнетаемую температуру и поддерживают равномерную форму при соприкосновении лезвий с материалом. В комплекте поставляется переходное кольцо с диаметра 32 мм на 30 мм.