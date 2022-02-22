Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311

Преимущества

Полипропиленовый корпус

Ширина скоса за один проход 33 см

Держатель кабеля

Индикатор заполненности травосборника

Быстрая и простая смена травосборника без использования дополнительных инструментов

Рукоятка для удобства маневрирования снабжена механизмом быстрой блокировки в рабочем положении

Колесные колпаки являются держателем и осью колес

На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки

Электрическая несамоходная газонокосилка Makita ELM3311 - легкий агрегат для поддержания в ухоженном виде придомовой территории. Ширина скоса за один проход составляет 33 см. Высота стрижки регулируется в диапазоне от 20 до 55 мм. Корпус выполнен из легкого, прочного материала - полипропилена. Вместительный травосборник, рассчитанный на 27 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости косилки. Колеса сдвинуты внутрь корпуса для удобства кошения травы у края стены.