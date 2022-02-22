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Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Арт. X18612843
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|710х440х325
- Электрическая несамоходная газонокосилка Makita ELM3311 - легкий агрегат для поддержания в ухоженном виде придомовой территории. Ширина скоса за один проход составляет 33 см. Высота стрижки регулируется в диапазоне от 20 до 55 мм. Корпус выполнен из легкого, прочного материала - полипропилена. Вместительный травосборник, рассчитанный на 27 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости косилки. Колеса сдвинуты внутрь корпуса для удобства кошения травы у края стены.
Преимущества
- Полипропиленовый корпус
- Ширина скоса за один проход 33 см
- Держатель кабеля
- Индикатор заполненности травосборника
- Быстрая и простая смена травосборника без использования дополнительных инструментов
- Рукоятка для удобства маневрирования снабжена механизмом быстрой блокировки в рабочем положении
- Колесные колпаки являются держателем и осью колес
- На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки