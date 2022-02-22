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Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
4.5
13
Найти аналог
Электрические газонокосилки
  • Товар месяца
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Арт. X18612843
4.5
13
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
  • Товар месяца
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311
Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311

Электрическая газонокосилка Makita ELM 3311

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. X18612843
4.5
13

Характеристики

Производитель
Makita
Страна производства
Китай
Родина бренда
Япония
Колеса на подшипниках
Нет
Габариты, мм
710х440х325
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
  • Электрическая несамоходная газонокосилка Makita ELM3311 - легкий агрегат для поддержания в ухоженном виде придомовой территории. Ширина скоса за один проход составляет 33 см. Высота стрижки регулируется в диапазоне от 20 до 55 мм. Корпус выполнен из легкого, прочного материала - полипропилена. Вместительный травосборник, рассчитанный на 27 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости косилки. Колеса сдвинуты внутрь корпуса для удобства кошения травы у края стены.

    Преимущества

    • Полипропиленовый корпус
    • Ширина скоса за один проход 33 см
    • Держатель кабеля
    • Индикатор заполненности травосборника
    • Быстрая и простая смена травосборника без использования дополнительных инструментов
    • Рукоятка для удобства маневрирования снабжена механизмом быстрой блокировки в рабочем положении
    • Колесные колпаки являются держателем и осью колес
    • На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки