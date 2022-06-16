Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
    Арт. О00000008482
    5.0
    2
    Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
    Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
    Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
    Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
    Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
      Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
      Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
      Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
      Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
      Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120

      Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008482
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Родина бренда
      		Япония
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		1470х460х955
      Большие задние колеса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Камера к колесу Variant К99-1 КМ99, 4.00-8
      360 ₽
      Камера к колесу Variant К99-1 КМ99, 4.00-8
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      250 ₽
      4.0
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Удлинитель УШ-10 9632782
      2 360 ₽
      5.0
      Удлинитель УШ-10 9632782
      Леска для триммеров Stihl 00009302341, круг, 2,7 мм, 9,8 м
      339 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Stihl 00009302341, круг, 2,7 мм, 9,8 м
      Леска для триммеров Stihl 00009303341, пятиугольник, 2,4 мм, 100 м
      1 140 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Stihl 00009303341, пятиугольник, 2,4 мм, 100 м
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75, 3 гнезда, 10м 9631967
      1 000 ₽
      Удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75, 3 гнезда, 10м 9631967
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5209
      2 600 ₽
      4.0
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5209
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Покрышка для колеса от тачки строительной Variant 4.80/4.00-8. П99
      Нет в наличии
      Покрышка для колеса от тачки строительной Variant 4.80/4.00-8. П99
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Makita ELM4120 предназначена для газонов площадью до 600 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 7. Травосборник, рассчитанный на 45 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения.

        Преимущества

        • Складная рукоятка упрощает хранение косилки
        • Низкий уровень шума
        • Центральная регулировка высоты кошения
        • Прочная пластиковая дека
        • Боковые направляющие для травы
        • Индикатор заполнения травосборника