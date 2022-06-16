Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120

Преимущества

Складная рукоятка упрощает хранение косилки

Низкий уровень шума

Центральная регулировка высоты кошения

Прочная пластиковая дека

Боковые направляющие для травы

Индикатор заполнения травосборника

Газонокосилка Makita ELM4120 предназначена для газонов площадью до 600 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 7. Травосборник, рассчитанный на 45 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения.