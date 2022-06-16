Электричекая газонокосилка Makita ELM 4120
Арт. О00000008482
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|1470х460х955
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Большие задние колеса
|Да
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- Газонокосилка Makita ELM4120 предназначена для газонов площадью до 600 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 7. Травосборник, рассчитанный на 45 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения.
Преимущества
- Складная рукоятка упрощает хранение косилки
- Низкий уровень шума
- Центральная регулировка высоты кошения
- Прочная пластиковая дека
- Боковые направляющие для травы
- Индикатор заполнения травосборника