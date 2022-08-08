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Штроборез Фиолент Б4-70 М "Мастер", 2300Вт, диск 180 мм, глубина - 67 мм
4.0
1
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Штроборезы
    Штроборез Фиолент Б4-70 М "Мастер", 2300Вт, диск 180 мм, глубина - 67 мм
    Арт. О00000008124
    4.0
    1
    Штроборез Фиолент Б4-70 М "Мастер", 2300Вт, диск 180 мм, глубина - 67 мм

      Штроборез Фиолент Б4-70 М "Мастер", 2300Вт, диск 180 мм, глубина - 67 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000008124
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Фиолент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Штроборез ФИОЛЕНТ Б4 70 м это практичный инструмент для создания борозд и канавок в стенах при создании трубопроводов и кабельных каналов. Инструмент работает как с кирпичными, так и железобетонными и известняковыми материалами. Может использоваться в качестве шлифовального устройства для обработки металлических, каменных и бетонных изделий. Штроборез обладает производительным мотором, облаченным в прочную алюминиевую обшивку, съемной крышкой для легкой смены щеток и специальную обмотку привода, гарантирующую сохранность электронной части инструмента. Встроенная вентилирующая система и патрубок для пылесоса сохраняют мастерскую чистой, а функция блокирования кнопки запуска помогает продлить рабочий процесс. ФИОЛЕНТ Мастер Б4-70 М это по-настоящему мощный штроборез широкого применения, достойный каждого ремонтника или строителя.

        Преимущества ФИОЛЕНТ Б4-70 М:

        • Два инструмента в одном: бороздодел и угловая шлифмашина;
        • Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов;
        • Съемные крышки для контроля износа щеток;
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка;
        • Долговечный алюминиевый корпус редуктора;
        • Эффективная система вентиляции;
        • Электронная защита от перегрузки;
        • Имеется патрубок для подключения пылесоса;
        • Блокировка клавиши "Пуск";
        • Привод защищен от воздействия пыли;
        • Функциональность и производительность инструмента.

        Комплектация:

        • Бороздодел;
        • Дополнительная ручка;
        • Фланец;
        • Защитный кожух;
        • Ключ;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.