Штроборез Фиолент Б4-70 М "Мастер", 2300Вт, диск 180 мм, глубина - 67 мм

Штроборез ФИОЛЕНТ Б4 70 м это практичный инструмент для создания борозд и канавок в стенах при создании трубопроводов и кабельных каналов. Инструмент работает как с кирпичными, так и железобетонными и известняковыми материалами. Может использоваться в качестве шлифовального устройства для обработки металлических, каменных и бетонных изделий. Штроборез обладает производительным мотором, облаченным в прочную алюминиевую обшивку, съемной крышкой для легкой смены щеток и специальную обмотку привода, гарантирующую сохранность электронной части инструмента. Встроенная вентилирующая система и патрубок для пылесоса сохраняют мастерскую чистой, а функция блокирования кнопки запуска помогает продлить рабочий процесс. ФИОЛЕНТ Мастер Б4-70 М это по-настоящему мощный штроборез широкого применения, достойный каждого ремонтника или строителя.

Преимущества ФИОЛЕНТ Б4-70 М:

Два инструмента в одном: бороздодел и угловая шлифмашина;

Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов;

Съемные крышки для контроля износа щеток;

Трехпозиционная дополнительная рукоятка;

Долговечный алюминиевый корпус редуктора;

Эффективная система вентиляции;

Электронная защита от перегрузки;

Имеется патрубок для подключения пылесоса;

Блокировка клавиши "Пуск";

Привод защищен от воздействия пыли;

Функциональность и производительность инструмента.

Комплектация: