Штроборез Фиолент Б4-70 М "Мастер", 2300Вт, диск 180 мм, глубина - 67 мм
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Напряжение сети, В
|220
Штроборез ФИОЛЕНТ Б4 70 м это практичный инструмент для создания борозд и канавок в стенах при создании трубопроводов и кабельных каналов. Инструмент работает как с кирпичными, так и железобетонными и известняковыми материалами. Может использоваться в качестве шлифовального устройства для обработки металлических, каменных и бетонных изделий. Штроборез обладает производительным мотором, облаченным в прочную алюминиевую обшивку, съемной крышкой для легкой смены щеток и специальную обмотку привода, гарантирующую сохранность электронной части инструмента. Встроенная вентилирующая система и патрубок для пылесоса сохраняют мастерскую чистой, а функция блокирования кнопки запуска помогает продлить рабочий процесс. ФИОЛЕНТ Мастер Б4-70 М это по-настоящему мощный штроборез широкого применения, достойный каждого ремонтника или строителя.
Преимущества ФИОЛЕНТ Б4-70 М:
- Два инструмента в одном: бороздодел и угловая шлифмашина;
- Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов;
- Съемные крышки для контроля износа щеток;
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка;
- Долговечный алюминиевый корпус редуктора;
- Эффективная система вентиляции;
- Электронная защита от перегрузки;
- Имеется патрубок для подключения пылесоса;
- Блокировка клавиши "Пуск";
- Привод защищен от воздействия пыли;
- Функциональность и производительность инструмента.
Комплектация:
- Бороздодел;
- Дополнительная ручка;
- Фланец;
- Защитный кожух;
- Ключ;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.