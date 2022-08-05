Фрезер Felisatti RF 62/1500VE универсальный двухбазовый

Универсальный двухбазовый фрезер Felisatti RF62/1500VE 136060170 - это мощный профессиональный инструмент для формирования пазов, выполнения сквозных и глухих отверстий, снятия фаски и обработки кромок. Модель оснащена всей необходимой электроникой: поддержание постоянных оборотов, ограничение постоянного тока, регулировка скорости вращения фрезы. Инструмент поставляется с двумя базами, что позволяет моментально перенастраивать фрезер с кромочных видов работ на погружные. Кромочная база имеет регулировку со стороны подошвы, благодаря чему ее можно устанавливать в фрезерный стол

Преимущества