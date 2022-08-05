Фрезер Felisatti RF 62/1500VE универсальный двухбазовый
Арт. X1048041059
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Италия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Универсальный двухбазовый фрезер Felisatti RF62/1500VE 136060170 - это мощный профессиональный инструмент для формирования пазов, выполнения сквозных и глухих отверстий, снятия фаски и обработки кромок. Модель оснащена всей необходимой электроникой: поддержание постоянных оборотов, ограничение постоянного тока, регулировка скорости вращения фрезы. Инструмент поставляется с двумя базами, что позволяет моментально перенастраивать фрезер с кромочных видов работ на погружные. Кромочная база имеет регулировку со стороны подошвы, благодаря чему ее можно устанавливать в фрезерный стол
Преимущества
- Мощный 1500-ваттный двигатель для оптимальной производительности
- Поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
- Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
- Регулировка скорости вращения фрезы
- Адаптер пылеудаления для поддержания чистоты на рабочем месте
- Внушительный рабочий ресурс