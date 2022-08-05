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Фрезер Felisatti RF 62/1500VE универсальный двухбазовый
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Felisatti RF 62/1500VE универсальный двухбазовый
    Арт. X1048041059
    5.0
    1
    Фрезер Felisatti RF 62/1500VE универсальный двухбазовый

      Фрезер Felisatti RF 62/1500VE универсальный двухбазовый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041059
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный двухбазовый фрезер Felisatti RF62/1500VE 136060170 - это мощный профессиональный инструмент для формирования пазов, выполнения сквозных и глухих отверстий, снятия фаски и обработки кромок. Модель оснащена всей необходимой электроникой: поддержание постоянных оборотов, ограничение постоянного тока, регулировка скорости вращения фрезы. Инструмент поставляется с двумя базами, что позволяет моментально перенастраивать фрезер с кромочных видов работ на погружные. Кромочная база имеет регулировку со стороны подошвы, благодаря чему ее можно устанавливать в фрезерный стол

        Преимущества

        • Мощный 1500-ваттный двигатель для оптимальной производительности
        • Поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
        • Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
        • Регулировка скорости вращения фрезы
        • Адаптер пылеудаления для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Внушительный рабочий ресурс