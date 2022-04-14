Генератор бензиновый DDE DPG 10553E

Преимущества

Модель разработана для интенсивной эксплуатации на строительных площадках, при прокладке инженерных сетей и трубопроводов, как вспомогательный источник энергии при проведении дорожных работ, на крупных открытых производственных площадках

Повышенная влаго- и пылезащищенность

Двигатель с большим запасом мощности

Большие межсервисные интервалы

Двойная изоляция проводов и контактов

Автомат защиты на каждую розетку

Воздушный фильтр большой площади

Индикатор напряжения;

Индикатор частоты тока

Топливный бак увеличенного объема

Топливо - бензин АИ-92

Расход топлива при 100% нагрузке - 3.6 л/ч

Расход топлива при 75% нагрузке - 3.1 л/ч

Расход топлива при 50% нагрузке - 2.8 л/ч

Время работы на одной заправке - 8 часов

Номинальный ток 220/380 В - 34/11.4 А

Максимальный ток 220/380 В - 38.63/12.9 А

Верхнее расположение клапанов двигателя

Число цилиндров - 1

Воздушное принудительное охлаждение

Рекомендуемое масло - SAE10W30

Система зажигания - магнитно-транзисторная

Направление вращения вала - против часовой стрелки

Трехфазный бензиновый генератор DDE DPG10553E предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях строительной площадки, крупного автосервиса и т. д. Отличительной особенностью данной модели является то, что мощность однофазного и трехфазного выходов равна - 7.5 кВА (коэффициент мощности 1/0.8). Жесткий рамный корпус надежно защищает внутренние узлы агрегата от ударных воздействий. Диаметр трубы - 38 мм.