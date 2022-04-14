Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
Арт. X10193324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.6
- Трехфазный бензиновый генератор DDE DPG10553E предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях строительной площадки, крупного автосервиса и т. д. Отличительной особенностью данной модели является то, что мощность однофазного и трехфазного выходов равна - 7.5 кВА (коэффициент мощности 1/0.8). Жесткий рамный корпус надежно защищает внутренние узлы агрегата от ударных воздействий. Диаметр трубы - 38 мм.
Преимущества
- Модель разработана для интенсивной эксплуатации на строительных площадках, при прокладке инженерных сетей и трубопроводов, как вспомогательный источник энергии при проведении дорожных работ, на крупных открытых производственных площадках
- Повышенная влаго- и пылезащищенность
- Двигатель с большим запасом мощности
- Большие межсервисные интервалы
- Двойная изоляция проводов и контактов
- Автомат защиты на каждую розетку
- Воздушный фильтр большой площади
- Индикатор напряжения;
- Индикатор частоты тока
- Топливный бак увеличенного объема
- Топливо - бензин АИ-92
- Расход топлива при 100% нагрузке - 3.6 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке - 3.1 л/ч
- Расход топлива при 50% нагрузке - 2.8 л/ч
- Время работы на одной заправке - 8 часов
- Номинальный ток 220/380 В - 34/11.4 А
- Максимальный ток 220/380 В - 38.63/12.9 А
- Верхнее расположение клапанов двигателя
- Число цилиндров - 1
- Воздушное принудительное охлаждение
- Рекомендуемое масло - SAE10W30
- Система зажигания - магнитно-транзисторная
- Направление вращения вала - против часовой стрелки