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Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
    Арт. X10193324
    5.0
    2
    Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
    Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
    Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
    Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
      Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
      Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
      Генератор бензиновый DDE DPG 10553E
      Генератор бензиновый DDE DPG 10553E

      Генератор бензиновый DDE DPG 10553E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193324
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DDE
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный бензиновый генератор DDE DPG10553E предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях строительной площадки, крупного автосервиса и т. д. Отличительной особенностью данной модели является то, что мощность однофазного и трехфазного выходов равна - 7.5 кВА (коэффициент мощности 1/0.8). Жесткий рамный корпус надежно защищает внутренние узлы агрегата от ударных воздействий. Диаметр трубы - 38 мм.

        Преимущества

        • Модель разработана для интенсивной эксплуатации на строительных площадках, при прокладке инженерных сетей и трубопроводов, как вспомогательный источник энергии при проведении дорожных работ, на крупных открытых производственных площадках
        • Повышенная влаго- и пылезащищенность
        • Двигатель с большим запасом мощности
        • Большие межсервисные интервалы
        • Двойная изоляция проводов и контактов
        • Автомат защиты на каждую розетку
        • Воздушный фильтр большой площади
        • Индикатор напряжения;
        • Индикатор частоты тока
        • Топливный бак увеличенного объема
        • Топливо - бензин АИ-92
        • Расход топлива при 100% нагрузке - 3.6 л/ч
        • Расход топлива при 75% нагрузке - 3.1 л/ч
        • Расход топлива при 50% нагрузке - 2.8 л/ч
        • Время работы на одной заправке - 8 часов
        • Номинальный ток 220/380 В - 34/11.4 А
        • Максимальный ток 220/380 В - 38.63/12.9 А
        • Верхнее расположение клапанов двигателя
        • Число цилиндров - 1
        • Воздушное принудительное охлаждение
        • Рекомендуемое масло - SAE10W30
        • Система зажигания - магнитно-транзисторная
        • Направление вращения вала - против часовой стрелки