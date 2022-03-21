Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
6-гранная торцевая головка Berger BG-12S13 SuperLock (1/2", 13 мм)
4.5
2
Найти аналог
Торцевые головки
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12S13 SuperLock (1/2", 13 мм)
    Арт. Х1302710276
    4.5
    2
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12S13 SuperLock (1/2", 13 мм)
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12S13 SuperLock (1/2", 13 мм)
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12S13 SuperLock (1/2", 13 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-12S13 SuperLock (1/2", 13 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-12S13 SuperLock (1/2", 13 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-12S13 SuperLock (1/2", 13 мм)

      6-гранная торцевая головка Berger BG-12S13 SuperLock (1/2", 13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710276
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		13
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Торцевая головка Jonnesway S04H4114 (1/2", 14 мм)
      205 ₽
      5.0
      Торцевая головка Jonnesway S04H4114 (1/2", 14 мм)
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
      790 ₽
      5.0
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
      Рулетка с автостопом и магнитом 5 м х 25 мм "Монтажник" 602525
      Нет в наличии
      5.0
      Рулетка с автостопом и магнитом 5 м х 25 мм "Монтажник" 602525
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Торцевая головка Berger BG BG-12S13 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, который позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом.

        Преимущества

        • Благодаря радиусным граням, образующим "карманы", головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и легко отворачивает крепеж
        • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук