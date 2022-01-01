Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 24 мм, S04H6124

Система инструмента с присоединительным квадратом применяется, прежде всего, при обслуживании тяжелой транспортной, строительной и сельскохозяйственной техники, то есть там, где размеры резьбовых деталей велики, а нагрузки порой экстремальны. В отличие от системы 1/2 DR, эта система не может предложить большого разнообразия насадок, приводов и переходников, но при производстве работ с крепежом, размерами более 30 мм система 3/4"DR часто незаменима.Торцевая головка выполнена из хромованадиевой стали, накатка из-за невозможности кистевого воздействия на крепеж больших размеров отсутствует. Полуматовое хромоникелевое покрытие надежно защищает от коррозии и механических повреждений.