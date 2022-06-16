Торцевая головка Kraft KT 700328 (1/2" Dr, 14 мм)
Арт. Ю00000031220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Размер головки, мм
|14
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Головка торцевая Kraft предназначена для проведения слесарно-монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Хром-ванадиевая сталь 50BV30
- Специальное трехслойное покрытие и многократная полировка создают эффект «серебра»
- Компенсатор напряжения
- Фирменное тиснение, обеспечивающее идентификацию на протяжении всего срока службы