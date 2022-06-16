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Торцевая головка Kraft KT 700328 (1/2" Dr, 14 мм)
5.0
2
75 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Kraft KT 700328 (1/2" Dr, 14 мм)
    Арт. Ю00000031220
    5.0
    2
    Торцевая головка Kraft KT 700328 (1/2" Dr, 14 мм)

      Торцевая головка Kraft KT 700328 (1/2" Dr, 14 мм)

      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000031220
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraft
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Размер головки, мм
      		14
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка торцевая Kraft предназначена для проведения слесарно-монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Хром-ванадиевая сталь 50BV30
        • Специальное трехслойное покрытие и многократная полировка создают эффект «серебра»
        • Компенсатор напряжения
        • Фирменное тиснение, обеспечивающее идентификацию на протяжении всего срока службы