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Головка торцевая ударная Jonnesway, 3/4" DR, 41 мм, S03A6141
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Торцевые головки
    Головка торцевая ударная Jonnesway, 3/4" DR, 41 мм, S03A6141
    Арт. jonnesway_5287
    Головка торцевая ударная Jonnesway, 3/4" DR, 41 мм, S03A6141

      Головка торцевая ударная Jonnesway, 3/4" DR, 41 мм, S03A6141

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5287

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Ударная
      		Нет
      Глубокая
      		Нет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Торцевые насадки для механизированного инструмента по основной области применения практически не отличаются от тех, которые используются с ручным инструментом. Так же, как и в системах сборного слесарно-монтажного инструмента, насадки для механизированного инструмента привязаны к системам по размерам приводов, разделены на предметы для обслуживания внутренних и внешних рабочих профилей. Основные отличия кроются в материалах и технологиях, применяемых при производстве ударных насадок. Главное требование устойчивость к постоянным динамическим нагрузкам, которая достигается применением специальной стали. Её основным легирующим элементом является молибден, придающий материалу свойства, обеспечивающие компромисс между твердостью и прочностью.