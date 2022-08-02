Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см

Преимущества

Мощный двигатель способен справиться с высокой травой

Низкий уровень вибрации

Работа от аккумулятора - высокая экологичность

Двигатель оснащен защитой от перегрузки для долгого срока службы агрегата

Катушка с автоматической подачей

Время автономной работы Greenworks 2107107 с аккумулятором 4 А*ч до 80 минут

Аккумуляторный триммер Greenworks 24V с АКБ и ЗУ 2107107UA - агрегат для кошения травы и кустарника.