Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см
Арт. О00000031503
Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см
Арт. О00000031503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.3
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Ширина скашивания леской, см
|30
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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- Аккумуляторный триммер Greenworks 24V с АКБ и ЗУ 2107107UA - агрегат для кошения травы и кустарника.
Преимущества
- Мощный двигатель способен справиться с высокой травой
- Низкий уровень вибрации
- Работа от аккумулятора - высокая экологичность
- Двигатель оснащен защитой от перегрузки для долгого срока службы агрегата
- Катушка с автоматической подачей
- Время автономной работы Greenworks 2107107 с аккумулятором 4 А*ч до 80 минут