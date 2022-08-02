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Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см
5.0
1
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Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см
    Арт. О00000031503
    5.0
    1
    Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см
    Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см
      Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см
      Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см

      Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28K2 24В 2107107UA в комплекте c АКБ и ЗУ, 30 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031503
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.3
      Ширина скашивания леской, см
      		30
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный триммер Greenworks 24V с АКБ и ЗУ 2107107UA - агрегат для кошения травы и кустарника.

        Преимущества

        • Мощный двигатель способен справиться с высокой травой
        • Низкий уровень вибрации
        • Работа от аккумулятора - высокая экологичность
        • Двигатель оснащен защитой от перегрузки для долгого срока службы агрегата
        • Катушка с автоматической подачей
        • Время автономной работы Greenworks 2107107 с аккумулятором 4 А*ч до 80 минут