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Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Арт. О00000031530
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Колеса на подшипниках
|Да
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Габариты, мм
|430х1150х430
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- Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241 отличается простотой в эксплуатации. Имеет ручку на корпусе, что упрощает её переноску. Применяется для подравнивания газонной травы. Высота скашивания варьируется в диапазоне 30-85 мм и изменяется при помощи рычага. Складная рукоятка обеспечивает компактное хранение агрегата. Широкие колеса не мнут поверхность газона. Регулировка высоты скашивания одной рукоятью на четыре колеса.
Преимущества
- Система защиты двигателя от механических повреждений камнями
- Функция мульчирования
- Центральная пятипозиционная регулировка высоты стрижки (20-80 мм)
- Экологичность
- Ключ безопасности
- Удобная прорезиненная рукоятка
- Включение косилки одним нажатием кнопки
- Размер колеса (переднего/заднего): 6"/7"