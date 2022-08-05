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Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
5.0
1
16 690 ₽
Электрические газонокосилки
  • Персональная скидка
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Арт. О00000031530
5.0
1
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
  • Персональная скидка
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см
Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см

Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см

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16 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000031530
5.0
1

Характеристики

Производитель
Greenworks
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Колеса на подшипниках
Да
Габариты, мм
430х1150х430
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241 отличается простотой в эксплуатации. Имеет ручку на корпусе, что упрощает её переноску. Применяется для подравнивания газонной травы. Высота скашивания варьируется в диапазоне 30-85 мм и изменяется при помощи рычага. Складная рукоятка обеспечивает компактное хранение агрегата. Широкие колеса не мнут поверхность газона. Регулировка высоты скашивания одной рукоятью на четыре колеса.

    Преимущества

    • Система защиты двигателя от механических повреждений камнями
    • Функция мульчирования
    • Центральная пятипозиционная регулировка высоты стрижки (20-80 мм)
    • Экологичность
    • Ключ безопасности
    • Удобная прорезиненная рукоятка
    • Включение косилки одним нажатием кнопки
    • Размер колеса (переднего/заднего): 6"/7"