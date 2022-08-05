Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241, 1200Вт, 40см

Преимущества

Система защиты двигателя от механических повреждений камнями

Функция мульчирования

Центральная пятипозиционная регулировка высоты стрижки (20-80 мм)

Экологичность

Ключ безопасности

Удобная прорезиненная рукоятка

Включение косилки одним нажатием кнопки

Размер колеса (переднего/заднего): 6"/7"

Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1241 отличается простотой в эксплуатации. Имеет ручку на корпусе, что упрощает её переноску. Применяется для подравнивания газонной травы. Высота скашивания варьируется в диапазоне 30-85 мм и изменяется при помощи рычага. Складная рукоятка обеспечивает компактное хранение агрегата. Широкие колеса не мнут поверхность газона. Регулировка высоты скашивания одной рукоятью на четыре колеса.