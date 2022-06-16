Преимущества

Регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм - для разных задач

Мощный двигатель

Большие обороты - для качественного кошения

Электрический двигатель работает без вредных выхлопов

Ручка на корпусе - для удобства переноса по участку

Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T 70/4/8 предназначена для кошения травы на садовых участках. Небольшие габариты и небольшой вес позволяют пройти с косилкой между деревьями и кустарниками и аккуратно скосить траву. Травосборник из водостойкой ткани легко снимается и чистится, что упрощает уход за агрегатом. Большие задние колеса обеспечивают передвижение прибора по неровной поверхности, а специальный протектор шин не оставляет следов на газоне.