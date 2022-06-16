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Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
4.5
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
    Арт. О00000013285
    4.5
    2
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T

      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013285
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		715х475х337
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T 70/4/8 предназначена для кошения травы на садовых участках. Небольшие габариты и небольшой вес позволяют пройти с косилкой между деревьями и кустарниками и аккуратно скосить траву. Травосборник из водостойкой ткани легко снимается и чистится, что упрощает уход за агрегатом. Большие задние колеса обеспечивают передвижение прибора по неровной поверхности, а специальный протектор шин не оставляет следов на газоне.

        Преимущества

        • Регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм - для разных задач
        • Мощный двигатель 
        • Большие обороты - для качественного кошения
        • Электрический двигатель работает без вредных выхлопов
        • Ручка на корпусе - для удобства переноса по участку