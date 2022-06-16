Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T
Арт. О00000013285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|715х475х337
- Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000T 70/4/8 предназначена для кошения травы на садовых участках. Небольшие габариты и небольшой вес позволяют пройти с косилкой между деревьями и кустарниками и аккуратно скосить траву. Травосборник из водостойкой ткани легко снимается и чистится, что упрощает уход за агрегатом. Большие задние колеса обеспечивают передвижение прибора по неровной поверхности, а специальный протектор шин не оставляет следов на газоне.
Преимущества
- Регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм - для разных задач
- Мощный двигатель
- Большие обороты - для качественного кошения
- Электрический двигатель работает без вредных выхлопов
- Ручка на корпусе - для удобства переноса по участку