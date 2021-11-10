Компрессор воздушный Denzel DCV2200/50

Преимущества

Используются только надежные комплектующие: коленвал и цилиндр из чугуна

Места стыка деталей картера проходят механическую обработку с дополнительной шлифовкой, что снижает риск протечки масла

Надежный ресивер - выполнен из стальных листов толщиной 2,5 мм с прочными сварными швами

Оребренные трубки воздуховода обеспечивают эффективное охлаждение компрессора

Уплотнитель на фильтре исключает подсос неочищенного воздуха в ресивер

Быстросъемный коннектор EURO (Rapid) облегчает подключение инструмента

С помощью двух манометров на корпусе удобно осуществлять контроль давления на выходе и в ресивере

Для слива конденсата не требуется специальный инструмент, т.к. сливная пробка имеет удобные подпальцевые упоры

Легко транспортировать - предусмотрены колеса и ручка

Надежный компрессор с производительностью на входе 380 л/мин Denzel DCV2200/50 подходит для обеспечения длительной работы пневмоинструмента, такого как: пневмогайковерт, пневмозубило, пневмодрель, пневмомолоток. Эффективная система смазки снижает износ деталей, что позволяет использовать компрессор в профессиональной сфере: на стройках или в автомастерских. За счет комплексной защиты его ресурс увеличен: при перегрузке и коротком замыкании срабатывает аварийное отключение, что сохраняет двигатель от поломок.