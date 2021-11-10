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Компрессор воздушный Denzel DCV2200/50
5.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel DCV2200/50
    Арт. О00000032961
    5.0
    1
    Компрессор воздушный Denzel DCV2200/50

      Компрессор воздушный Denzel DCV2200/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032961
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Надежный компрессор с производительностью на входе 380 л/мин Denzel DCV2200/50 подходит для обеспечения длительной работы пневмоинструмента, такого как: пневмогайковерт, пневмозубило, пневмодрель, пневмомолоток. Эффективная система смазки снижает износ деталей, что позволяет использовать компрессор в профессиональной сфере: на стройках или в автомастерских. За счет комплексной защиты его ресурс увеличен: при перегрузке и коротком замыкании срабатывает аварийное отключение, что сохраняет двигатель от поломок.

        Преимущества

        • Используются только надежные комплектующие: коленвал и цилиндр из чугуна
        • Места стыка деталей картера проходят механическую обработку с дополнительной шлифовкой, что снижает риск протечки масла
        • Надежный ресивер - выполнен из стальных листов толщиной 2,5 мм с прочными сварными швами
        • Оребренные трубки воздуховода обеспечивают эффективное охлаждение компрессора
        • Уплотнитель на фильтре исключает подсос неочищенного воздуха в ресивер
        • Быстросъемный коннектор EURO (Rapid) облегчает подключение инструмента
        • С помощью двух манометров на корпусе удобно осуществлять контроль давления на выходе и в ресивере
        • Для слива конденсата не требуется специальный инструмент, т.к. сливная пробка имеет удобные подпальцевые упоры
        • Легко транспортировать - предусмотрены колеса и ручка