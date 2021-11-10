Компрессор воздушный Denzel DCV2200/50
Арт. О00000032961
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
- Надежный компрессор с производительностью на входе 380 л/мин Denzel DCV2200/50 подходит для обеспечения длительной работы пневмоинструмента, такого как: пневмогайковерт, пневмозубило, пневмодрель, пневмомолоток. Эффективная система смазки снижает износ деталей, что позволяет использовать компрессор в профессиональной сфере: на стройках или в автомастерских. За счет комплексной защиты его ресурс увеличен: при перегрузке и коротком замыкании срабатывает аварийное отключение, что сохраняет двигатель от поломок.
Преимущества
- Используются только надежные комплектующие: коленвал и цилиндр из чугуна
- Места стыка деталей картера проходят механическую обработку с дополнительной шлифовкой, что снижает риск протечки масла
- Надежный ресивер - выполнен из стальных листов толщиной 2,5 мм с прочными сварными швами
- Оребренные трубки воздуховода обеспечивают эффективное охлаждение компрессора
- Уплотнитель на фильтре исключает подсос неочищенного воздуха в ресивер
- Быстросъемный коннектор EURO (Rapid) облегчает подключение инструмента
- С помощью двух манометров на корпусе удобно осуществлять контроль давления на выходе и в ресивере
- Для слива конденсата не требуется специальный инструмент, т.к. сливная пробка имеет удобные подпальцевые упоры
- Легко транспортировать - предусмотрены колеса и ручка