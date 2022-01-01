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Торцевая головка Kraft KT 700388, 1/2'',27 мм.
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Торцевые головки
    Торцевая головка Kraft KT 700388, 1/2'',27 мм.
    Арт. О00000005980
    Торцевая головка Kraft KT 700388, 1/2'',27 мм.

      Торцевая головка Kraft KT 700388, 1/2'',27 мм.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005980

      Характеристики

      Производитель
      		Kraft
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер головки, мм
      		27
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Головка KRAFT КТ 700388 торцевая 1/2'' DR глубокая 27мм предназначена для эффективного монтажа демонтажа болтовых соединений.

        Преимущества

        • Хром-ванадиевая сталь 50BV30
        • Специальное трехслойное покрытие и многократная полировка создают эффект «серебра»
        • Компенсатор напряжения
        • Фирменное тиснение, обеспечивающее идентификацию на протяжении всего срока службы