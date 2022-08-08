Краскопульт Wagner 550-SET
Арт. X109902016746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1.3
- Электрический краскораспылитель с дополнительными насадками Wagner W550-SET 417015 поставляется в прочном кейсе для удобной перевозки или хранения. Модель используется для распыления всевозможных лаков, эмалей и пропиток. Специальная радиаторная насадка позволяет легко и быстро окрашивать батареи отопления. Инструмент идеально подходит для обработки предметов небольшого и среднего размеров.
Преимущества
- Скорость окрашивания - 5 м2 за 12 минут
- Бесступенчатая регулировка подачи краски в объеме 0-110 мл/мин
- Мощность распыления - 65 Вт
- Максимальная вязкость краски - 90 DIN-sec
- Простота применения электрического краскораспылителя с дополнительными насадками