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Краскопульт Wagner 550-SET
3.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Wagner 550-SET
    Арт. X109902016746
    3.0
    1
    Краскопульт Wagner 550-SET
    Краскопульт Wagner 550-SET
    Краскопульт Wagner 550-SET
      Краскопульт Wagner 550-SET
      Краскопульт Wagner 550-SET
      Краскопульт Wagner 550-SET

      Краскопульт Wagner 550-SET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016746
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический краскораспылитель с дополнительными насадками Wagner W550-SET 417015 поставляется в прочном кейсе для удобной перевозки или хранения. Модель используется для распыления всевозможных лаков, эмалей и пропиток. Специальная радиаторная насадка позволяет легко и быстро окрашивать батареи отопления. Инструмент идеально подходит для обработки предметов небольшого и среднего размеров.

        Преимущества

        • Скорость окрашивания - 5 м2 за 12 минут
        • Бесступенчатая регулировка подачи краски в объеме 0-110 мл/мин
        • Мощность распыления - 65 Вт
        • Максимальная вязкость краски - 90 DIN-sec
        • Простота применения электрического краскораспылителя с дополнительными насадками