Краскопульт Wagner 550-SET

Преимущества

Скорость окрашивания - 5 м 2 за 12 минут

за 12 минут Бесступенчатая регулировка подачи краски в объеме 0-110 мл/мин

Мощность распыления - 65 Вт

Максимальная вязкость краски - 90 DIN-sec

Простота применения электрического краскораспылителя с дополнительными насадками

Электрический краскораспылитель с дополнительными насадками Wagner W550-SET 417015 поставляется в прочном кейсе для удобной перевозки или хранения. Модель используется для распыления всевозможных лаков, эмалей и пропиток. Специальная радиаторная насадка позволяет легко и быстро окрашивать батареи отопления. Инструмент идеально подходит для обработки предметов небольшого и среднего размеров.