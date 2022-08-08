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Краскопульт Wagner W550
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Wagner W550
    Арт. X109902016713
    5.0
    1
    Краскопульт Wagner W550

      Краскопульт Wagner W550

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X109902016713
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскопульт WAGNER W550 – это эффективный инструмент для выполнения окрасочных работ, предназначенный для объектов небольшого размера. Краскопульт подойдет для профессиональной покраски заборов, дверей, мебели, деревянных игрушек и т.д. Эта модель приспособлена для использования с грунтовками и лакокрасочными материалами на основе спирта и воды, пропитками для защиты древесины, полиролями, морилками и т.д. Мотор мощностью 280Вт обеспечивает высокую производительность и позволяет окрасить до 5 квадратных метров поверхности за 12 мин. Краскопульт образует качественное однородное покрытие и позволяет обработать даже малодоступные и неудобные для окрашивания вручную поверхности. Использование такой тонкораспылительной системы не требует профессиональных навыков, достаточно просто соединить устройство с емкостью для краски и можно начинать работу.