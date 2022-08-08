Краскопульт WAGNER W550 – это эффективный инструмент для выполнения окрасочных работ, предназначенный для объектов небольшого размера. Краскопульт подойдет для профессиональной покраски заборов, дверей, мебели, деревянных игрушек и т.д. Эта модель приспособлена для использования с грунтовками и лакокрасочными материалами на основе спирта и воды, пропитками для защиты древесины, полиролями, морилками и т.д. Мотор мощностью 280Вт обеспечивает высокую производительность и позволяет окрасить до 5 квадратных метров поверхности за 12 мин. Краскопульт образует качественное однородное покрытие и позволяет обработать даже малодоступные и неудобные для окрашивания вручную поверхности. Использование такой тонкораспылительной системы не требует профессиональных навыков, достаточно просто соединить устройство с емкостью для краски и можно начинать работу.



