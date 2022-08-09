Краскопульт Wagner W867E All-Spray

Преимущества

Максимальное давление распыления - 0.4 бар

Мощность распыления на выходе - 200 Вт

Длина шланга электрического краскораспылителя Wagner Wall Perfect Flexio 867 2308003 - 3.5 м

Скорость покраски - 15 м2 за 6 минут

Емкость бака для краски/лака - 1.3/0.6 л

Электрический краскораспылитель Wagner Wall Perfect Flexio 867 2308003 поставляется с насадкой для нанесения интерьерных красок и насадкой для распыления материалов наружной отделки - лака, эмали и пропитки. Рукоять пистолета содержит все необходимые для работы элементы управления, что способствует удобству эксплуатации. Для простоты транспортировки составные части инструмента убираются внутрь корпуса.