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Краскопульт Wagner W867E All-Spray
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
    Арт. X109902016715
    5.0
    1
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
    Краскопульт Wagner W867E All-Spray
      Краскопульт Wagner W867E All-Spray
      Краскопульт Wagner W867E All-Spray
      Краскопульт Wagner W867E All-Spray
      Краскопульт Wagner W867E All-Spray
      Краскопульт Wagner W867E All-Spray
      Краскопульт Wagner W867E All-Spray
      Краскопульт Wagner W867E All-Spray
      Краскопульт Wagner W867E All-Spray
      Краскопульт Wagner W867E All-Spray

      Краскопульт Wagner W867E All-Spray

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016715
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		6.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический краскораспылитель Wagner Wall Perfect Flexio 867 2308003 поставляется с насадкой для нанесения интерьерных красок и насадкой для распыления материалов наружной отделки - лака, эмали и пропитки. Рукоять пистолета содержит все необходимые для работы элементы управления, что способствует удобству эксплуатации. Для простоты транспортировки составные части инструмента убираются внутрь корпуса.

        Преимущества 

        • Максимальное давление распыления - 0.4 бар
        • Мощность распыления на выходе - 200 Вт
        • Длина шланга электрического краскораспылителя Wagner Wall Perfect Flexio 867 2308003 - 3.5 м
        • Скорость покраски - 15 м2 за 6 минут
        • Емкость бака для краски/лака - 1.3/0.6 л