Электрический лобзик Кратон JSE-800/110
Арт. О00000031774
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Кратон JSE-800/110 используется в ремонтных и строительных работах. Имеет возможность подключения к пылесосу для чистоты рабочего места. Оснащен пластиковым экраном, который защищает от пыли и стружки.
Преимущества
- Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
- Пластиковый экран исключает риск соскальзывания пальцев в зону распила
- К Кратон JSE-800/110 3 03 02 024 можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
- Переключение направлений обдува
- Регулировка оборотов для работы с разными материалами
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Удобная ручка - для комфортной работы