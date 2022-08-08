Преимущества

Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил

Пластиковый экран исключает риск соскальзывания пальцев в зону распила

К Кратон JSE-800/110 3 03 02 024 можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места

Переключение направлений обдува

Регулировка оборотов для работы с разными материалами

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Удобная ручка - для комфортной работы

Электрический лобзик Кратон JSE-800/110 используется в ремонтных и строительных работах. Имеет возможность подключения к пылесосу для чистоты рабочего места. Оснащен пластиковым экраном, который защищает от пыли и стружки.