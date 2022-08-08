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Электрический лобзик Кратон JSE-800/110
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Кратон JSE-800/110
    Арт. О00000031774
    5.0
    1
    Электрический лобзик Кратон JSE-800/110

      Электрический лобзик Кратон JSE-800/110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031774
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Кратон JSE-800/110 используется в ремонтных и строительных работах. Имеет возможность подключения к пылесосу для чистоты рабочего места. Оснащен пластиковым экраном, который защищает от пыли и стружки.

        Преимущества

        • Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
        • Пластиковый экран исключает риск соскальзывания пальцев в зону распила
        • К Кратон JSE-800/110 3 03 02 024 можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
        • Переключение направлений обдува
        • Регулировка оборотов для работы с разными материалами
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Удобная ручка - для комфортной работы