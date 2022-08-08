Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227
3.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227
    Арт. О00000033665
    3.0
    1
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227

      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033665
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227 предназначен для сквозного пиления заготовок из древесины, пластмасс, металлов и керамики с использованием оснастки. Современный инструмент для профессионалов. Мощный двигатель оптимально подходящий для работы с материалами большой толщины и различной твердости.

        Преимущества

        • Закрытая скобовидная обрезиненная рукоятка
        • Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов
        • Бесключевое крепление пилки
        • Функция сдува опилок из зоны реза с возможностью её отключения
        • Отключаемые режимы подсветки и лазерный указатель
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние
        • Три режима маятникового хода с возможностью его полного отключения
        • Регулируемое литое основание с возможностью установки под углом до 45 градусов в обе стороны
        • Пластиковая накладка на основание для деликатных пропилов
        • Защитные экран и планка для полной безопасности оператора
        • Параллельный упор и адаптер для пылесоса в комплекте