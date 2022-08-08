Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227
Арт. О00000033665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
- Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227 предназначен для сквозного пиления заготовок из древесины, пластмасс, металлов и керамики с использованием оснастки. Современный инструмент для профессионалов. Мощный двигатель оптимально подходящий для работы с материалами большой толщины и различной твердости.
Преимущества
- Закрытая скобовидная обрезиненная рукоятка
- Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов
- Бесключевое крепление пилки
- Функция сдува опилок из зоны реза с возможностью её отключения
- Отключаемые режимы подсветки и лазерный указатель
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние
- Три режима маятникового хода с возможностью его полного отключения
- Регулируемое литое основание с возможностью установки под углом до 45 градусов в обе стороны
- Пластиковая накладка на основание для деликатных пропилов
- Защитные экран и планка для полной безопасности оператора
- Параллельный упор и адаптер для пылесоса в комплекте