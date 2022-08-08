Преимущества

Закрытая скобовидная обрезиненная рукоятка

Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов

Бесключевое крепление пилки

Функция сдува опилок из зоны реза с возможностью её отключения

Отключаемые режимы подсветки и лазерный указатель

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние

Три режима маятникового хода с возможностью его полного отключения

Регулируемое литое основание с возможностью установки под углом до 45 градусов в обе стороны

Пластиковая накладка на основание для деликатных пропилов

Защитные экран и планка для полной безопасности оператора

Параллельный упор и адаптер для пылесоса в комплекте

Электрический лобзик Энкор ЛЭ-800/100Э 50227 предназначен для сквозного пиления заготовок из древесины, пластмасс, металлов и керамики с использованием оснастки. Современный инструмент для профессионалов. Мощный двигатель оптимально подходящий для работы с материалами большой толщины и различной твердости.