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Электрический лобзик DeWalt DW 333 K
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик DeWalt DW 333 K
    Арт. Х1469
    5.0
    2
    Электрический лобзик DeWalt DW 333 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 333 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 333 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 333 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 333 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 333 K

      Электрический лобзик DeWalt DW 333 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1469
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик DeWalt DW 333 K преднаначен для фигурной резки. Наличие регулятора подошвы позволяет выбрать нужное положение и делать пропилы под углом. Электронное управление скоростью позволяет поддерживать нужную - в диапазоне от 0 до 3100 об/мин. Удобная конструкция обеспечивает простой доступ к компонентам лобзика. Регулируемый обдув позволяет видеть линию реза.

        Преимущества

        • Мощный двигатель и электроника поддерживают постоянный момент и скорость резания в различных материалах
        • Универсальный патентованный зажим пилок с механизмом быстрой замены
        • 4-х ступенчатое маятниковое движение для быстрых и чистых распилов
        • Уникальная сбалансированность и прорезиненная рукоятка гарантируют комфортное управление
        • Эргономичный дизайн
        • Направляющий ролик
        • Плавный пуск
        • Функция выдува опилок