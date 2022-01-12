Преимущества

Мощный двигатель и электроника поддерживают постоянный момент и скорость резания в различных материалах

Универсальный патентованный зажим пилок с механизмом быстрой замены

4-х ступенчатое маятниковое движение для быстрых и чистых распилов

Уникальная сбалансированность и прорезиненная рукоятка гарантируют комфортное управление

Эргономичный дизайн

Направляющий ролик

Плавный пуск

Функция выдува опилок

Электрический лобзик DeWalt DW 333 K преднаначен для фигурной резки. Наличие регулятора подошвы позволяет выбрать нужное положение и делать пропилы под углом. Электронное управление скоростью позволяет поддерживать нужную - в диапазоне от 0 до 3100 об/мин. Удобная конструкция обеспечивает простой доступ к компонентам лобзика. Регулируемый обдув позволяет видеть линию реза.