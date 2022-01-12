Электрический лобзик DeWalt DW 333 K
Арт. Х1469
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик DeWalt DW 333 K преднаначен для фигурной резки. Наличие регулятора подошвы позволяет выбрать нужное положение и делать пропилы под углом. Электронное управление скоростью позволяет поддерживать нужную - в диапазоне от 0 до 3100 об/мин. Удобная конструкция обеспечивает простой доступ к компонентам лобзика. Регулируемый обдув позволяет видеть линию реза.
Преимущества
- Мощный двигатель и электроника поддерживают постоянный момент и скорость резания в различных материалах
- Универсальный патентованный зажим пилок с механизмом быстрой замены
- 4-х ступенчатое маятниковое движение для быстрых и чистых распилов
- Уникальная сбалансированность и прорезиненная рукоятка гарантируют комфортное управление
- Эргономичный дизайн
- Направляющий ролик
- Плавный пуск
- Функция выдува опилок