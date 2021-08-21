Преимущества

Надежность, долговечность, безопасность

Возможность регулирования скорости

Компактный дизайн

D-образная рукоять

Электрический лобзик Hitachi CJ65V3 предназначен для фигурной резки плоских материалов. Возможности данного лобзика позволяют делать резную мебель или разрезать металлический лист. Наличие плавного регулятора скорости движения позволяет выполнять разрезы без сколов. Крышка стружкосборника имеет три положения: при установке и снятии полотна; при резании деревянных материалов; при резании листов из металла. Наличие пылеуловителя позволяет подсоединить к лобзику пылесос и во время работы удалять пыль.