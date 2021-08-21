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Электрический лобзик Hitachi CJ65V3
3.0
47
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Hitachi CJ65V3
    Арт. Х1483
    3.0
    47
    Электрический лобзик Hitachi CJ65V3
    Электрический лобзик Hitachi CJ65V3
    Электрический лобзик Hitachi CJ65V3
      Электрический лобзик Hitachi CJ65V3
      Электрический лобзик Hitachi CJ65V3
      Электрический лобзик Hitachi CJ65V3

      Электрический лобзик Hitachi CJ65V3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1483
      3.0
      47

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Hitachi CJ65V3 предназначен для фигурной резки плоских материалов. Возможности данного лобзика позволяют делать резную мебель или разрезать металлический лист. Наличие плавного регулятора скорости движения позволяет выполнять разрезы без сколов.  Крышка стружкосборника имеет три положения: при установке и снятии полотна; при резании деревянных материалов; при резании листов из металла. Наличие пылеуловителя позволяет подсоединить к лобзику пылесос и во время работы удалять пыль.

        Преимущества

        • Надежность, долговечность, безопасность
        • Возможность регулирования скорости
        • Компактный дизайн
        • D-образная рукоять