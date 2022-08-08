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Лобзик Prorab 4101
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Prorab 4101
    Арт. Х14143
    5.0
    1
    Лобзик Prorab 4101
    Лобзик Prorab 4101
    Лобзик Prorab 4101
    Лобзик Prorab 4101
      Лобзик Prorab 4101
      Лобзик Prorab 4101
      Лобзик Prorab 4101
      Лобзик Prorab 4101

      Лобзик Prorab 4101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14143
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик PRORAB 4101 A предназначен для прямого и фигурного реза различных материалов: древесины, пластика, металла. Имеется патрубок для подключения пылесоса, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. Специальный экран защищает оператора от вылетающей стружки. На рукоятке имеется кнопка защиты от случайного пуска, что снижает травмоопасность

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
        • Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает высокую производительность
        • На корпусе инструмента имеется патрубок, который делает возможным подключение пылесоса