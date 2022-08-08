Лобзик Prorab 4101
Арт. Х14143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик PRORAB 4101 A предназначен для прямого и фигурного реза различных материалов: древесины, пластика, металла. Имеется патрубок для подключения пылесоса, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. Специальный экран защищает оператора от вылетающей стружки. На рукоятке имеется кнопка защиты от случайного пуска, что снижает травмоопасность
Преимущества
- Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
- Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает высокую производительность
- На корпусе инструмента имеется патрубок, который делает возможным подключение пылесоса