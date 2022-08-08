Преимущества

Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента

Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает высокую производительность

На корпусе инструмента имеется патрубок, который делает возможным подключение пылесоса

Лобзик PRORAB 4101 A предназначен для прямого и фигурного реза различных материалов: древесины, пластика, металла. Имеется патрубок для подключения пылесоса, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. Специальный экран защищает оператора от вылетающей стружки. На рукоятке имеется кнопка защиты от случайного пуска, что снижает травмоопасность