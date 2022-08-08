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Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
    Арт. О00000010590
    5.0
    1
    Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
    Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
    Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
    Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
    Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
      Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
      Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
      Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
      Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
      Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс

      Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010590
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лобзик Metabo STE 100 Quick кейс 601100500 удобен в работе благодаря своему тонкому корпусу. Его основное назначение - распил заготовок из древесины, цветных металлов и листовой стали. Маятниковый ход и низкое ведение пильного полотна с пружинной опорой гарантируют точный распил материалов в соответствии с их свойствами. Для замены полотна без использования инструментов предусмотрена система Metabo Quick. Модель поставляется в надежном пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Четырехступенчатый маятниковый ход
        • Возможность подключения универсального пылесоса
        • Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
        • Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся практически неизменной при нагрузке
        • Сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе лобзика Metabo STE 100 Quick кейс 601100500
        • Регулируемый угол наклона пильной подошвы - для пропила под углом до 45 градусов
        • Прозрачный защитный кожух пильного полотна для безопасности оператора