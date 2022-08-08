Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100500, кейс
Арт. О00000010590
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Metabo STE 100 Quick кейс 601100500 удобен в работе благодаря своему тонкому корпусу. Его основное назначение - распил заготовок из древесины, цветных металлов и листовой стали. Маятниковый ход и низкое ведение пильного полотна с пружинной опорой гарантируют точный распил материалов в соответствии с их свойствами. Для замены полотна без использования инструментов предусмотрена система Metabo Quick. Модель поставляется в надежном пластиковом кейсе.
Преимущества
- Четырехступенчатый маятниковый ход
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся практически неизменной при нагрузке
- Сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе лобзика Metabo STE 100 Quick кейс 601100500
- Регулируемый угол наклона пильной подошвы - для пропила под углом до 45 градусов
- Прозрачный защитный кожух пильного полотна для безопасности оператора