Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000
Арт. О00000030941
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Число ходов, ход/мин
|3100
|
Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000 - это мощный инструмент, предназначенный для распила деревянных и металлических заготовок. Он обладает компактными размерами, благодаря чему им удобно выполнять любые работы. За счет маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой, достигается точный распил материалов в соответствии с их свойствами. Для быстрой замены полотна предусмотрена система Metabo Quick.
Преимущества
- Четырехступенчатый маятниковый ход
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся практически неизменной при нагрузке
- Сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе
- Регулируемый угол наклона пильной подошвы - для пропила под углом до 45 градусов
- Прозрачный защитный кожух пильного полотна для безопасности оператора