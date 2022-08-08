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Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000
    Арт. О00000030941
    5.0
    1
    Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000

      Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030941
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000 - это мощный инструмент, предназначенный для распила деревянных и металлических заготовок. Он обладает компактными размерами, благодаря чему им удобно выполнять любые работы. За счет маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой, достигается точный распил материалов в соответствии с их свойствами. Для быстрой замены полотна предусмотрена система Metabo Quick.

        Преимущества

        • Четырехступенчатый маятниковый ход
        • Возможность подключения универсального пылесоса
        • Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
        • Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся практически неизменной при нагрузке
        • Сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе
        • Регулируемый угол наклона пильной подошвы - для пропила под углом до 45 градусов
        • Прозрачный защитный кожух пильного полотна для безопасности оператора