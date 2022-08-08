Преимущества

Четырехступенчатый маятниковый ход

Возможность подключения универсального пылесоса

Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила

Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся практически неизменной при нагрузке

Сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе

Регулируемый угол наклона пильной подошвы - для пропила под углом до 45 градусов

Прозрачный защитный кожух пильного полотна для безопасности оператора

Лобзик Metabo STE 100 Quick 601100000 - это мощный инструмент, предназначенный для распила деревянных и металлических заготовок. Он обладает компактными размерами, благодаря чему им удобно выполнять любые работы. За счет маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой, достигается точный распил материалов в соответствии с их свойствами. Для быстрой замены полотна предусмотрена система Metabo Quick.